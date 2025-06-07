Werner bombası! En ciddi aday Trabzonspor

Kâbus gibi geçen sezondan sonra güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor’da taraftarları heyecanlandıracak bir isim gündeme geldi.

Alman basını bordo mavililerin yıldız forvet Timo Werner ile ilgili temaslarını hızlandırdığını duyurdu.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

RB Leipzig’in 29 yaşındaki futbolcu için 4 milyon avro civarında bir bonservis bedeli belirlemesi, bordo mavililerin elini güçlendirdi. Basın, “Werner transferinde şu anda en ciddi aday Trabzonspor” başlıkları kullandı.

HÜCUMDA JOKER GİBİ

Haberlerde MLS’den de teklifler alan bordo mavililerin oyuncuya yönelik girişimlerini artırdığı, Fenerbahçe’nin ilgisini sürdürmesine rağmen geri planda kaldığı vurgulandı. Kariyerinin büyük kısmında santrfor pozisyonunda görev yapan Werner, son dönemlerde ise sol kanatta da forma giymeye başladı. Ocak 2024’ten bu yana kiralık olarak Tottenham’da forma giyen Alman futbolcu, İngiliz ekibiyle çıktığı 41 maçta 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

MAAŞINI DÜŞÜRECEK

Werner transferindeki tek sıkıntı Leipzig’de yılda yaklaşık 7 milyon avro kazanması. Ancak son dönemde düşen performansı nedeniyle Werner’in maaş beklentisinde esneklik gösterdiği öğrenildi.