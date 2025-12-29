Futbol kariyerinin sonuna yaklaşıp yaklaşmadığı merak edilen Cristiano Ronaldo, sessizliğini bozdu. Globe Soccer Awards töreninde BBC Sport’a konuşan Portekizli yıldız, sahalardan kopmaya hazır olmadığını vurgularken, kariyerindeki en büyük hedeflerinden birini de açıkladı.

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, futbolu ne zaman bırakacağına dair soruya net bir tarih vermekten kaçınırken, “Devam etmek zor ama hâlâ motiveyim. Futbol oynamaktan her zaman keyif alıyorum” ifadelerini kullandı.

RONALDO'NUN YENİ HEDEFİ 1000 GOLE ULAŞMAK

Globe Soccer Awards töreninde BBC Sport’a açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, Orta Doğu’da ya da Avrupa’da oynamanın kendisi için fark etmediğini vurguladı, kariyerindeki en büyük hedeflerden birinin 1000 gole ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Portekizli yıldız, “Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak istiyorum ve o sayıya, yani 1000 gole ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam bu hedefe kesinlikle ulaşacağım” diyerek iddiasını yineledi.

Cristiano Ronaldo

BU YIL 10 MAÇTA 12 GOL ATTI

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 12 gol kaydeden Ronaldo, gol krallığında zirveyi paylaşıyor. Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 125 karşılaşmaya çıkan Portekizli efsane, bu maçlarda 112 gol attı.

Kariyerinde şu ana kadar 956 gole ulaşan Cristiano Ronaldo’nun, tarihi 1000 gol barajını aşabilmesi için 44 gol daha atması gerekiyor. Tecrübeli yıldızın performansı ve açıklamaları, futbolu bırakma ihtimalinin şimdilik gündeminde olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Haberle İlgili Daha Fazlası