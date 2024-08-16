Yeni sezonda ses getirecek yenilik! Hakemler tuttukları futbol takımlarını açıklayacak

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 16 Ağustos 2024 23:52 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 23:55 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Avrupa futbolunun en çok takip edilen liglerinden olan Premier Lig'de ilginç bir karar ortaya atıldı. Hakemlerin yeni sezonda tuttukları takımları açıklayacağı belirtildi.