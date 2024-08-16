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Yeni sezonda ses getirecek yenilik! Hakemler tuttukları futbol takımlarını açıklayacak

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Yeni sezonda ses getirecek yenilik! Hakemler tuttukları futbol takımlarını açıklayacak

Spor Haberleri

Avrupa futbolunun en çok takip edilen liglerinden olan Premier Lig'de ilginç bir karar ortaya atıldı. Hakemlerin yeni sezonda tuttukları takımları açıklayacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon hakemler, adil yönetim için tuttuklarıtakımlarıaçıklayacak.

Avrupa'nın en çok takip edilen liginde uygulanacak yeni karar taraftarların dikkatini çekti.

Federasyonun bu yenilikle oluşabilecek herhangi bir yanlış anlaşmanın önüne geçmeyi hedeflediği konuşuluyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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