Yıldız isimden skandal hareket: Dünya gündemine oturdu
Inter Miami'de forma giyen Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, skandal bir olayla gündeme geldi.
Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası finalinde Seattle Sounders'a 3-0 mağlup olan Inter Miami'de Luis Suarez, maç sonunda yaptığı hareketle dünya gündemine oturdu.
BU KEZ RAKİBİNE TÜKÜRDÜ
Finalin kaybedilmesinin ardından morallerin hayli düştüğü Inter Miami'de dünyaca ünlü santrfor Luis Suarez'in maç sonunda yaptığı hareketle gündeme geldi.
Luis Suarez, Seettle Sounders'a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaşanan tartışmada rakip takımın teknik heyetinde yer alan bir kişinin yüzüne tükürdü.
Görevli herhangi bir tepki vermezken Inter Miamili oyuncuların Luis Suarez'i o bölgeden uzaklaştırdığı görüldü.
CHIELLINI'YI ISIRMIŞTI
38 yaşındaki golcü, Uruguay Milli Takımı ile katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'yi ısırmış ve 4 ay futboldan men cezası almıştı.