Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yıldız isimden skandal hareket: Dünya gündemine oturdu

Yıldız isimden skandal hareket: Dünya gündemine oturdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yıldız isimden skandal hareket: Dünya gündemine oturdu
Luis Suarez, Futbol, Skandal, Inter Miami, MLS, KİT, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Uruguaylı yıldız Luis Suarez, bir kez daha skandal bir olayla gündeme geldi.

Inter Miami'de forma giyen Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, skandal bir olayla gündeme geldi.

Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası finalinde Seattle Sounders'a 3-0 mağlup olan Inter Miami'de Luis Suarez, maç sonunda yaptığı hareketle dünya gündemine oturdu.

Yıldız isimden skandal hareket: Dünya gündemine oturdu - 1. Resim

BU KEZ RAKİBİNE TÜKÜRDÜ

Finalin kaybedilmesinin ardından morallerin hayli düştüğü Inter Miami'de dünyaca ünlü santrfor Luis Suarez'in maç sonunda yaptığı hareketle gündeme geldi.

Luis Suarez, Seettle Sounders'a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaşanan tartışmada rakip takımın teknik heyetinde yer alan bir kişinin yüzüne tükürdü.

Görevli herhangi bir tepki vermezken Inter Miamili oyuncuların Luis Suarez'i o bölgeden uzaklaştırdığı görüldü.

Yıldız isimden skandal hareket: Dünya gündemine oturdu - 2. Resim

CHIELLINI'YI ISIRMIŞTI

38 yaşındaki golcü, Uruguay Milli Takımı ile katıldığı FIFA Dünya Kupası'nda İtalya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'yi ısırmış ve 4 ay futboldan men cezası almıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye Sırbistan basketbol maçı nerede oynanacak?Unuttuğu anahtar hayattan kopardı! Hortumla balkona inerken hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Unuttuğu anahtar hayattan kopardı! Hortumla balkona inerken hayatını kaybetti - SporEvde unuttuğu anahtar sonu oldu! Hortum koptu, olay yerinde öldüSüper Lig'de her galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak? - SporHer galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak?Fenerbahçe transfere doymuyor: Ali Koç talimatı verdi - SporFenerbahçe transfere doymuyor: Ali Koç talimatı verdiTakım otobüsü bile haczedilmişti! Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden kulüpte yeni kriz - SporTakım otobüsü bile haczedilmişti! Efsane kulüpte yeni krizBeşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti: Acun Ilıcalı'nın takımına gitti - SporBeşiktaş'ta ayrılık resmileşti: Acun'un takımına gittiSon saatler! Galatasaray'a peş peşe kötü haberler: Listedeki bir yıldız daha gitti - SporSon saatler! G.Saray'a kötü haber: Bir yıldız daha gitti
Sonraki Haber Yükleniyor...