Transferin hızlı takımı Trabzonspor'un, Gaziantep FK'den ayrılan eski oyuncusu Melih Kabasakal ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi.

Trabzonspor Kulübü'nün geçtiğimiz sezon görüştüğü Melih Kabasakal'ın transferi sezon sonuna bırakılmıştı. Bordo-mavililerin altyapısından yetişen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, yıllar sonra Trabzonspor'a döndü.

2+1 YILLIK İMZAYI ATTI

61 Saat'in haberine göre; Melih Kabasakal, menajeriyle birlikte akşam saatlerinde Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine giderek, Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Kontratın 2+1 yıl olduğu öğrenilirken, 2026 Dünya Kupası'nda olan Samet Akaydin'in de aynı kontrata imza atacağı öğrenildi.

Melih Kabasakal

MELİH'İN KARİYERİ

Trabzonspor'dan Sarıyer ve 1461 Trabzon'a kiralık gittikten sonra 2018 yılında ayrılarak Erokspor'a transfer olan Melih, ardından İstanbulspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK formaları giydi. Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz sezon 27 Süper Lig maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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