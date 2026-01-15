SPOR SERVİSİ
Younes Belhanda'nın yeni adresi açıklandı: 35 yaşında imzayı attı
Galatasaray'da 2017-2021, Adana Demirspor'da 2021-2023 yılları arasında forma giyen Faslı 10 numara Younes Belhanda, 35 yaşında Katar Yıldızlar Ligi ekibine imza attı. Al-Sailiya SC, transferi sosyal medya paylaşımıyla açıkladı.
Özetle
Kaydet
Spor 2 dk önce
Younes Belhanda, Katar ekibi Al-Sailiya SC ile anlaşma sağladı.
- Al-Sailiya SC, 35 yaşındaki Faslı futbolcunun transferini açıkladı.
- 2 yıldır Katar'da kariyerini sürdüren futbolcu, Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa yaşadı.
Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor'un başarısı için uzun yıllar mücadele eden Younes Belhanda, Katar temsilcisi Al-Sailiya SC ile anlaşma sağladı. Kulüp, sosyal medya hesabından "Hoş geldin Younes" mesajıyla transferi duyurdu.
Kariyerini 2 yıldır Katar'da sürdüren 35 yaşındaki Faslı futbolcu, son olarak Al-Shamal takımında forma giyiyordu.
TÜRKİYE'DE 4 KUPA
Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşayan deneyimli 10 numara, Bu sezon 8 maçta 294 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Lucas Torreira'dan Boca Juniors açıklaması: İstedim ama benimle hiç ilgilenmediler
Bizi Takip Edin
YORUMLAR