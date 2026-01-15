Galatasaray'da 2017-2021, Adana Demirspor'da 2021-2023 yılları arasında forma giyen Faslı 10 numara Younes Belhanda, 35 yaşında Katar Yıldızlar Ligi ekibine imza attı. Al-Sailiya SC, transferi sosyal medya paylaşımıyla açıkladı.

Younes Belhanda

Kariyerini 2 yıldır Katar'da sürdüren 35 yaşındaki Faslı futbolcu, son olarak Al-Shamal takımında forma giyiyordu.

TÜRKİYE'DE 4 KUPA

Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşayan deneyimli 10 numara, Bu sezon 8 maçta 294 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.

