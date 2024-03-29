Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi İstanbul! 'Türk yıldız Lille'den ayrılarak Süper Lig devine gelecek'

Sezon sonu Lille ile biten sözleşmesini uzatmama kararı alan Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'de oynamak istediği öne sürüldü. Trabzonspor'a dönmek istemeyen Yusuf'un Beşiktaş'ın radarında olduğu öğrenildi.

Gelecek sezon takımdaki yerli gücünü arttırmak isteyen Beşiktaş'ın Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldığı belirtildi.

Lille'den ayrılmak isteyen milli oyuncunun, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi.

Süper Lig'e dönmek isteyen Yusuf için en güçlü adayın Beşiktaş olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ YUSUF YAZICI'YI İSTİYOR

Futbol direktörü Samet Aybaba'nın da yakın takibe aldığı 27 yaşındaki oyuncuya teklif yapılması bekleniyor.

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan ve beklentilerin altında kalan Yusuf, bu sezon Lille formasıyla yeniden çıkışa geçti.

Sezon sonunda Ghezzal, Rebic, Chamberlain, Aboubakar ve birçok isimle yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ın ilk transferini Yusuf ile yapmayı hedefliyor.

Fransa'da kalması zor görülen Yusuf için 'Türk yıldız Lille'den ayrılarak Süper Lig devine gidecek' yorumları yapılıyor.

YUSUF YAZICI İÇİN 18.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Santfor ve kanatlarda oynayabilen yıldız oyuncunun Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Yusuf Yazıcı, 2019-2020 sezonunda 18.5 milyon euro bedelle Trabzonspor'dan Lille takımına transfer olmuştu.

Bu sezon 36 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, 10 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.