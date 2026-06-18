Galatasaray'da Udinese'ye transfer olduğu açıklanan Nicolo Zaniolo'nun anlaşmazlık yaşadığı ve Milan'ın oyuncuya kadrosuna katmak için devreye girdiği iddia edildi.

Geçen sezonu Udinese'de kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo hakkında yeni bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray tarafından yapılan açıklamayla İtalyan oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtildi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Nicolo Zaniolo'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

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MILAN DEVREYE GİRDİ

Udinese'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılan Zaniolo ile ilgili bir ters köşe yaşandı. Tuttosport'ta yer alan haberde deneyimli futbolcunun, Udinese ile kişisel şartlar üzerinde anlaşamadığı aktarıldı. Anlaşmazlık sonrası Serie A devi Milan'ın devreye girdiği ve Zaniolo'nun menajerinin de Milan kulüp binasında görüldüğü ifade edildi.

Nicolo Zaniolo

"NICOLA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, Udinese ile anlaşma sağlayamadıklarını açıklamıştı. İtalyan basınına konuşan Vigorelli, "Nicolo bu transferin gerçekleşmesine yol açan süreçten dolayı incinmiş ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Ancak her iki tarafı da tatmin edecek bir anlaşmaya varmak umuduyla durumu netleştirmek için Udinese ile bir görüşme yapmayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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