Galatasaray teklifini yaptı: Yıldız orta sahanın cevabını İtalyanlar duyurdu
Orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Khephren Thuram için Juventus'a teklifini sunduğu konuşuluyor. 25 yaşındaki Fransız yıldızın, transfer kararını sarı-kırmızılılara ilettiği belirtildi.
- Galatasaray, Khephren Thuram için Juventus'a 30 milyon euro bonservis teklif etti.
- Thuram'ın şu anda Türkiye'de oynamaya sıcak bakmadığı ve Juventus'tan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.
- Liverpool, Newcastle United, Nottingham Forest ve Aston Villa'nın da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.
- Khephren Thuram, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 45 maçta 4 gol ve 5 asist kaydetti.
- Oyuncunun güncel piyasa değerinin 38 milyon euro olduğu bilgisi verildi.
Galatasaray, yeni sezon öncesi transferde önceliği orta saha bölgesine verdi. İlk 11'de forma giyecek yıldız bir orta sahayı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Khephren Thuram için harekete geçti.
GALATASARAY'DAN 30 MİLYON EURO
İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Galatasaray, güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki oyuncu için Serie A kulübüne 30 milyon euro bonservis teklif etti.
JUVENTUS'TA KALMAK İSTİYOR
Fransız yıldızın, şu aşamada Türkiye'de oynamaya sıcak bakmadığı ve Juventus'tan ayrılmayı düşünmediği aktarıldı. Thuram için için Liverpool, Newcastle United, Nottingham Forest ve Aston Villa'nın da devrede olduğu kaydedildi.
JUVENTUS PEFRFORMANSI
Yıldız orta saha, İtalyan ekibinde geçtiğimiz sezon 45 maçta görev yaptı. Khephren Thuram, sahada kaldığı 3136 dakikada 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.