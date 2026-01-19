Chery, premium alt markası olan Exeed ile katı hal pilleri yola çıkarmaya hazırlanıyor. Liefeng isimli modelin -30 derecede 1500 kilometre menzil iddiası sektörde büyük ilgi çekti.

Çinli otomobil üreticisi Chery, elektrikli araç teknolojisinde yeni bir döneme işaret eden planını ortaya koydu. Markanın premium alt markası Exeed’in yeni shooting brake konsept aracı Liefeng, bu yıl katı hal batarya teknolojisini kullanacak önemli ilk modellerden biri olmaya aday.

-30 derecede 1500 km menzil! Elektrikli otomobillerde devrim... Cherry'den katı hal batarya hamlesi

Bu gelişme, elektrikli otomobillerde hem performans hem de düşük sıcaklık dayanımı açısından dikkat çekici iddialar içeriyor.

Chery’nin paylaşımına göre, Liefeng’de kullanılacak batarya, şirketin kendi geliştirdiği Rhino S'in katı hal bataryası olacak. Bu paket, 600 Wh/kg gibi yüksek bir enerji yoğunluğuna ulaşabiliyor ve teorik menzil açısından -30 derece gibi zorlu sıcaklıklarda bile 1.500 km’ye varan menzil performansı hedefliyor.

SADECE MENZİL DEĞİL HIZ DA ARTACAK

Chery’nin planladığı katı hal bataryalı mimari, 800V altyapısı ve yüksek devirli elektrik motoruyla desteklenecek. Bu kombinasyon, sadece uzun menzil değil, aynı zamanda sportif performans beklentisi de oluşturuyor. Aracın 0’dan 100’e hızlanmanın 3 saniyenin altında gerçekleşebileceği ve maksimum hızın 260 km/sa civarında olacağı iddia ediliyor.

Markanın katı hal batarya stratejisi iki aşamalı olarak ilerleyecek. İlk olarak 2026’da filo ve ortak kullanım araçlarında test sürüşleriyle bataryanın gerçek dünya performansı değerlendirilecek. Ardından 2027’de daha geniş ölçekli üretime geçilmesi hedefleniyor.

KATI HAL BATARYALARDA SERİ ÜRETİM SORUNU

Katı hal bataryalar, klasik lityum-iyon teknolojisine göre daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha iyi termal güvenlik sunarken, üretim maliyetleri ve ticari uygulamadaki zorluklar uzun süredir sektörde yaygınlaşmalarını engelliyor.

Birçok üretici bu teknolojiye yatırım yaparken, uzmanlar geniş çapta ticarileşmesinin 2026-2027 dönemi için kritik eşik olduğunu belirtiyor.

