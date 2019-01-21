Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Birçok rakibini geride bırakarak “2019 Yılının SUV’u” seçilen yeni Wrangler, orijinaline sadık kalarak geliştirilen tasarımı, yüksek verimlilik ve performansa sahip 2,0 litrelik 270 HP gücündeki turbo beslemeli benzinli motoru ve kapsamlı teknolojisiyle bu ödüle ulaştı. Yeni model, mild hibrit sistemi ortaya koyan e-Tork teknolojili motoru dâhil, çoklu güç aktarım kombinasyonlarıyla, gündelik sürüşe yönelik on-road davranışlarında muazzam iyileştirmelere gidilmiş ve gelmiş geçmiş en güçlü ve en yüksek yakıt verimliliğine sahip Wrangler olarak nitelendiriliyor.