Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker yaptığı açıklamada “Modellerimizin tüm dünya genelinde ödül alması, markamızın ne derece doğru adımlar attığını gösteriyor. Özellikle KONA modelimizin satışa sunulmasının hemen ardından 20’den fazla ödül alması, bizleri fazlasıyla mutlu etti. Sıra dışı tasarımı ve renkli kabiniyle Türk tüketicisinin ilgi gösterdiği KONA modelimizin elektrikli versiyonunu Türkiye’de satışa sunmak için çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Çok yakın bir gelecekte Hyundai Assan olarak çeşitli sürprizlerimiz olabilir” dedi.