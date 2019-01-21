Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomobil ürün grubundaki satışları ile premium segmentte üç senedir ülkemizde süregelen liderliğini elden bırakmayan marka, hafif ticari araçlar grubundaki başarılı satışları ile pazardaki gücünü artırmayı sürdürürken X-Class satışları ile Mercedes-Benz dünyasında Avrupa 3.sü olmayı başardı. Öte yandan Aksaray kamyon fabrikasının kapasitesinin iki katına çıkarılmasına yönelik yapılan yatırımlar tamamlayan şirket, 2018 yılında gerçekleştirdiği 80 milyon dolarlık “AR-GE ve Bilişim Teknolojileri” hizmetleri ihracatı ile Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı’ndan biri seçildi.

TEK SEFERDE 500 ADET TESLİMAT

Konuyla ilgili açıklama yapan ve 2018 yılını değerlendiren Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, 2018’de daralan pazara rağmen otobüs ve kamyon pazarında liderliklerini korudukları belirterek şöyle devam etti “Aksaray kamyon fabrikamız ve Hoşdere otobüs fabrikamızda üretimimize aralıksız devam ederken ihracat rakamlarımızı ikiye katladık. Bu sayede Türkiye ekonomisine 1,2 milyar avroyu aşan tutarda katkıda bulunduk. Yine 2018 yılında Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirerek tek seferde 500 adetlik dev bir kamyon filosu teslimatına imza attık. Otobüs fabrikamızda ise 85.000’inci otobüsümüzü büyük bir coşkuyla banttan indirdik. 2019 yılında pazarın bir miktar daha daralacağını öngörerek, ihracat rakamlarımızı artıracağımız ve yeniliklere, ilklere imza atacağımız bir yıl olması için çalışmaya devam edeceğiz.”

2019’DA ÜÇ YENİ MODEL

Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: Dünya genelinde otomobil satışlarımız bir önceki yıla oranla %0,9 artarak 2,3 milyon seviyesine ulaştı. 2018 yılını bu rakamlar ışığında lider olarak kapattık ve konumunu üç yıldır koruyan bir markayız. Türkiye’de ise 2018’de 14.445 adetlik satış gerçekleştirdik ve 2016 yılından beri taşıdığımız liderlik bayrağımızı koruduk. E, C ve S-Serisi gibi geleneksel modellerimiz kendi sınıflarında lider olurken CLS, E Coupé ve C Coupé gibi sportif modellerimiz kendi segmentlerinde en öndeler. Mercedes-Benz Otomobil Grubu olarak 2019 yılında da pazar payımızı koruyarak liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu yıl lansmanını yapacağımız Yeni A-Serisi Sedan, B-Serisi ve CLA gibi ürünlerimiz satışlarımıza olumlu katkı sağlayacağından eminiz. Öte yandan 2018 yılı sonlarında piyasaya sunduğumuz tamamen elektrikli smart EQ modelimiz ve 2020 yılında satışa sunmayı planladığımız tam elektrikli EQC modelimizle, elektrikli araçlar pazarındaki konumumuzu da güçlendirerek elektrikli otomobil kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.