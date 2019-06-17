Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirerek, yeni 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği ve farklı motor opsiyonları barındıran Transit Connect 119.000 TL'den, Tourneo Connect ise 145.000 TL’den başlayan fiyatlarla showroom’larda yerini aldı.