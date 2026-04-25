Peugeot’dan gelecek gösterimi
Peugeot, Pekin Otomobil Fuarı kapsamında Concept 6 ve Concept 8 modellerini tanıttı. Markanın elektrikli gelecek modellerinin ön gösterimi olan yeni nesil sedan ve SUV, küresel stratejiyle birlikte açıkladı.
Peugeot’nun Concept 6 ve Concept 8 adını verdiği SUV ve sedan iki konsepti Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Modeller Fransız markanın gelecek vizyonunu yansıtıyor.
Concept 6, büyük sedanların yeni nesil vizyonunu ifade ediyor. Model, Peugeot'nun uzun grand tourer station wagon geleneğini çağrıştırıyor.
Concept 8 ise, Peugeot'nun büyük SUV'larının geleceğine hazırlanıyor. Sportif ve cömert oranlara sahip Concept 8, güç, genişlik ve dinamizmi somutlaştırarak markanın SUV hedeflerinin bir sonraki bölümünü sergiliyor.
Yeni konseptler Peugeot’nun gelecekte Çin’de üreterek, global pazarlara ihraç edilecek sedan ve SUV modellerinin ön gösterimi niteliğinde.
Dongfeng ile iş birliği ile üretilecek modeller ve Wuhan tesislerinden çıkacak.