Volkswagen, Çin pazarındaki elektrikli dönüşüm hamlesini hız kesmeden sürdürüyor. Marka, tamamen Çin’e özel geliştirilen iki yeni elektrikli modelini tanıttı. 5 metreyi aşan boyutuyla ID. Unyx 09 sedanı ve crossover modeli ID. Aura T6 ilk kez görücüye çıktı.

Yeni modeller, markanın dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de yeniden güç kazanma planının bir parçası. Volkswagen, bu kapsamda yalnızca 2026 yılı içinde 20’den fazla yeni enerji aracı (NEV) sunmayı hedefliyor.

5 METRELİK AMİRAL GEMİSİ SEDAN

Tanıtılan modellerden biri ID. Unyx 09, markanın Çin’deki amiral gemisi elektrikli sedanı olarak konumlandırılıyor. Bu model, ID. Unyx ailesinin bir parçası. 5 metrenin üzerindeki uzunluğuyla oldukça büyük bir sedan olan Unyx 09, tasarım anlamında agresif duruşa sahip. İnce LED aydınlatmalar, gövde boyunca uzanan siyah hatlar ve gizli kapı kolları, aracın modern karakterini güçlendiriyor.

Modelde B sütununa entegre Face ID sensörü, gelişmiş L2 seviye sürüş destek sistemi, şehir içi ve otoyolda “Navigate on Autopilot” (NOA) fonksiyonu yer alıyor.

Teknik detaylar henüz tam olarak açıklanmasa da, modelin SUV versiyon ID. Unyx 08 ile benzer altyapıyı kullanması bekleniyor. Bu da yaklaşık 82 kWh ve 95 kWh batarya seçenekleri, arkadan itiş ve dört çeker versiyonlar ile 300 ila 500 beygir bandında güç anlamına geliyor.

ID. AURA T6: YENİ NESİL AKILLI CROSSOVER

Elektrikli crossover ID. Aura T6, FAW-Volkswagen ortaklığıyla geliştirildi ve markanın yeni nesil elektronik altyapısını kullanan ilk araç olma özelliğini taşıyor.

Araçta kullanılan “CEA” (China Electronic Architecture) sistemi, Volkswagen’in Çin’de XPeng ile birlikte geliştirdiği yeni bir mimari. Bu sistem sayesinde araç içindeki elektronik kontrol ünitelerinin sayısı yaklaşık yüzde 30 oranında azaltılmış. Mimari, L2++ ADAS ve kablosuz (OTA) güncellemelerini destekliyor.

Modelin ismi de dikkat çekici bir anlam taşıyor. “Aura” ifadesi; gelişmiş, kullanıcı odaklı, güvenilir ve erişilebilir kavramlarının baş harflerinden oluşurken, “T” harfi aracın seyahat odaklı karakterini, “6” ise ürün gamındaki denge noktasını temsil ediyor.

LİDAR SENSÖRLÜ İLK ELEKTRİKLİ VOLKSWAGEN

ID. Aura T6, Volkswagen’in LiDAR sensörüne sahip ilk elektrikli SUV modeli olma özelliğini de taşıyor. Tavan üzerine konumlandırılan bu sensör, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin daha hassas çalışmasını sağlıyor. Araçta ayrıca Volkswagen ile Horizon Robotics ortaklığında geliştirilen Carizon imzalı ADAS sistemi kullanılıyor.

