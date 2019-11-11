Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Standın en dikkan çeken modeli ise yeni CBR1000RR-R Fireblade ve Fireblade SP modelleri oldu. RC213V MotoGP makinesinden ve cadde kullanımına uygun RC213V-S türevinden esinlenen 2020 CBR1000RR-R Fireblade, Honda'nın bugüne kadar ürettiği en güçlü dört silindirli motor tarafından harekete geçiriliyor. RC213V-S ile aynı çap ve strok değerini paylaşan motor 14.500 d/d’da maksimum 160 kW güç ve 12.500 d/d’da 113Nm maksimum tork üretirken 2020 CBR1000RR-R Fireblade sadece 201 kg ağırlığı ile son derece iddialı bir güç-ağırlık dengesi ortaya koyuyor. Japon üretici ayrıca Yeni CRF1100L Africa Twin ve CRF1100L Africa Twin Adventure Sports modelleri ilk kez Avrupa fuar gösterimi için sahneye çıkarken Honda’nın naked sınıfındaki amiral gemisi olan CB1000R Neo Sports Café modeli de yeni renk uygulamaları ve kozmetik güncellemeleri ile fuarda sergileniyor.

BMW’DEN YENİ KONSEPT

Borusan Otomotiv tarafından ülkemizde temsil edilen BMW Motorrad ise orta segmentteki en yeni temsilcilerini F 900 R ve F 900 XR’ı görücüye çıkardı. Yeni BMW S 1000 XR da ilk kez motosiklet severlerle bu fuarda buluştu. BMW Motorrad, en yeni seri üretim modellerinin yanı sıra markanın gelecekte yollarla buluşturacağı modeller hakkında fikir veren konsept motosikletlerini de fuarda sergiledi. Markanın geçmişinde önemli bir yer tutan boxer motorlardan ilham alınarak tasarlanan BMW Motorrad Concept R 18/2 bu konuda oldukça dikkat çekici bir model olarak ön plana çıktı.

Yamaha standı ise yine yeni yıldızlarla doluydu. Yeni TMAX Tech MAX, 560 cc yeni motoru ile dikkat çekerken Tricity 300 ile Urban Mobility segmentini bir üst seviyeye taşıyan Yamaha, yeni MT-25’i de fuarda meraklıları ile buluşturdu. Öte yandan Yeni Tracer 700’da örtüsünü Milano’da kaldıran modeller arasında oldu. Fuarda açıklama yapan ve 2019’da Tenere 700 ile çok konuşulduklarını ifade eden Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “Türkiye motosiklet pazarında markamızın iskeletini oluşturan Kando felsefesi ile etkileyici tasarımlar, öncü teknolojilerle öne çıkmaya ve 2020 yılında da hizmetteki farklılıklarımızla sektöre heyecan katmaya devam edeceğiz. Bayi standartları ve müşterilerimize sunduğumuz satış sonrası hizmetlere yönelik dönüşümümüze 2019 yılı başından itibaren hız katmıştık ve dönüşüm 2020‘de de hızla devam edecek. Sektörde müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımız ile fark oluşturan projelere imza attık. Dönüşüm bizim için toplam hizmet kalitesi ve yüksek müşteri memnuniyeti demek” ifadelerini kullandı.