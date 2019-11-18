ALİ ÇELİK
Vision GT Coupé, markanın yarış dünyasındaki benzersiz geçmişinden iham alınarak tasarlanırken Le Mans yarışlarında bir döneme damgasını vuran ikonik C-TYPE ile D-TYPE modellerinin günümüzdeki yorumu olarak değerlendiriliyor.
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ALİ ÇELİK
Vision GT Coupé, markanın yarış dünyasındaki benzersiz geçmişinden iham alınarak tasarlanırken Le Mans yarışlarında bir döneme damgasını vuran ikonik C-TYPE ile D-TYPE modellerinin günümüzdeki yorumu olarak değerlendiriliyor.
Etiketler : Gran Turismo Sport,