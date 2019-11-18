Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Vision GT Coupé, markanın yarış dünyasındaki benzersiz geçmişinden iham alınarak tasarlanırken Le Mans yarışlarında bir döneme damgasını vuran ikonik C-TYPE ile D-TYPE modellerinin günümüzdeki yorumu olarak değerlendiriliyor.