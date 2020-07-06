Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

2020 yılı ilk yarısında Renault, 36 bin 305 adetlik satışla “binek otomobil pazarı” lideri olarak tamamlarken Renault Grubu olarak aynı dönem içinde binek otomobil pazarında 46 bin 83 satış gerçekleştirerek toplam pazardan yüzde 22,6 pay elde etti. OGD tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Yeni Clio HB, şubat ayındaki lansmanından bu yana 10 bin 659 adetlik satışa ulaşırken Türkiye’de en çok tercih edilen model sıralamasında 2’nci oldu. Öte yandan 21 farklı modelin yer aldığı B-HB sınıfında en yakın rakibinden yaklaşık beş kat fazla satış kaydederek açık ara liderlik farkını ortaya koymayı başardı. Yılın ilk altı ayında Bursalı Megane Sedan ise 14 bin 46 adet satışa imza atarak 22,1 segment payı elde etti.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında “20 yıldır elde ettiğimiz binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk yarısında da, birlikte tecrübe ettiğimiz olağanüstü pandemi sürecine rağmen korumaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni Clio HB modelimiz rakamların da kanıtladığı gibi büyük talep görüyor, bu model öte yandan mayıs ayında Avrupa’da da en çok tercih edilen model olması ile global başarısını da ortaya koydu. İhracatın lokomotif sektöründe yerli üretim yapan bir marka olarak, OYAK Renault Fabrikalarında üretilen Megane Sedan ve Clio HB ile pazarda yerlilik oranının yükseltilmesine yaptığımız katkıdan ayrıca memnunuz. Öte yandan mart ve nisan 2020 döneminde ertelenen talep, ulaşılabilir faiz şartları ile birlikte pazara büyük bir dinamizm getirdi. Bu ritim devam ederse ikinci yarıda pazarın 650 bin seviyelerinde tamamlamasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.