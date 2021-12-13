Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Fransızların ikonik markası Citroën, yeni elektrikli aracı Ami’yi ülkemiz yolları ile buluşturdu. Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen sözcükten esinlenen model Ami, markanın şehir içi ulaşım zorluklarına ve çevresel kaygılara sunmuş olduğu yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ami iki koltuklu, yapısı tamamen elektrikli motoru ve 45 km/saat’e kadar hıza ulaşabilen özelliklerinin yanı sıra yasal olarak 16 yaşından itibaren kullanıma imkân sağlıyor. Düzenledikleri basın lansmanında söz alan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım “Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için 1.000 adet olan bireysel satış hedefimizi 3.000’e çıkarmamızı sağladı. Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyici kriter olacak. Ama, Türkiye pazarında şu anda filo satışı ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürülürken, 2022 ilk çeyreğinden itibaren son tüketici ile direkt olarak buluşmaya başlayacak” dedi.

‘10 BİN ADET GERİDE KALDIK’

Bayi ağında hızla büyüdüklerinin altını çizen Alkım “Türkiye’nin yüzde 99’unu kapsıyoruz. 55 yetkili satıcımız var ve büyümemiz devam ediyor. Bu yıl ilk 3 ay toplam pazarda ciddi anlamda ritim yükselmişti. Ardından başlayan tedarik problemleri binek otomobil pazarında yüzde 2 oranında düşüşe neden oldu. Hafif ticari araç tarafında da benzer bir durum varken, Getir, Yemeksepeti gibi firmaların operasyonlarındaki artış sebebi ile küçük kapalı kasa araçlar ciddi talep görmeye başladı. Ne yazık ki çip kaynaklı tedarik gecikmeleri bizi potansiyelimizin 10 bin adet gerisinde bıraktı. Ama yine de bu pazara göre 7 oranında büyüme yakaladık” ifadelerini kullandı.

CItroën Türkiye 2020’de yüzde 128’lik büyümeye imza attı Pandeminin gölgesinde zorlu geçen 2020’de başarılı satış grafiği çizen Citroën Türkiye, son iki yıldır yakaladığı istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

