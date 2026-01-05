Bir döneme damga vuran “dizel-otomatik-sedan” kombi-nasyonu yerini elektrikli SUV modellere bırakıyor. Vergi düzenlemeleri, değişen müşteri beklentileri ve teknolojik dönüşüm, markaların Türkiye pazarındaki rekabet stratejilerini kökten değiştirdi.

Otomotiv pazarı 2025 yılını tarihî satış rekorlarıyla geride bırakırken, sektörde dengeleri değiştirecek önemli bir dönüşüm süreci de hız kazandı. Türkiye otomobil pazarına uzun yıllar damga vurmuş bazı modellerin sıfır kilometre satışları sona ererken “sedan ülkesi” olarak anılan Türkiye’de bu segmentin güçlü oyuncuları birer birer sahadan çekilmeye başladı. Değişen tüketici beklentileri, vergi sistemindeki düzenlemeler ve elektrikli araçların hızla artan pazar payı, markaların ürün gamlarını yeniden şekillendirmesine neden oluyor. Bu dönüşümle birlikte SUV ve elektrikli modeller, pazarda yıldızı parlayan yeni oyuncular olarak öne çıkıyor.

CIVIC, EGEA VE MEGANE

Bu sürecin en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Türkiye otomobil pazarının hem sıfır hem de ikinci el tarafında en güçlü modelleri arasında yer alan Honda Civic’in 2026 itibarıyla pazardan çekilecek olması oldu. Serbest ticaret anlaşması kapsamında yer almayan Japonya’dan ithal edilen model, uygulanan ek vergiler nedeniyle rekabet avantajını kaybederken, Honda cephesinden yapılan resmî açıklamada “Son yıllarda sedan araçlara olan ilginin azalması ve gelişen pazar şartları doğrultusunda Civic modelini bir süre ürün gamımızdan çıkarma kararı aldık” ifadelerine yer verildi.

Sedan segmentindeki geri çekilme yalnızca Civic ile sınırlı değil. Türkiye otomotiv pazarının öncü modellerinden biri olan ve sedanın yanı sıra hatchback, station wagon ve SUV segmentlerinde de önemli satış başarıları yakalayan Fiat Egea’nın 2026 yılının ikinci yarısından itibaren pazardan çekilmesi planlanıyor. Yalnızca Türkiye pazarı için üretilen Renault Megane Sedan için işaret edilen veda tarihi ise 2027 olarak öne çıkıyor.

Hyundai ioniq 3 2026’de Türkiye’de üretilecek

LÜKSTE DEĞİŞİM ZAMANI

2026 yılı, yalnızca yerel pazarda değil küresel ölçekte de birçok model için bir dönüm noktası olacak. Hem Türkiye’de hem de global pazarlarda satışı durdurulacak modeller arasında premium sınıftaki Alman markaları dikkat çekiyor. Audi cephesinde A1, Q2 ve A7 modelleri ürün gamından çıkarken; BMW tarafında Z4 ile birlikte üretimi daha önce sonlandırılan X4 ve 8 Serisi öne çıkıyor. Mercedes-Benz ise EQA, B-Serisi, EQB, EQE SUV, Mercedes-AMG GLA, GLB, C 43, GLC, C 63 gibi önemli modellerini sahadan çekerek, yerlerine yeni nesil ve elektrikli ağırlıklı modelleri konumlandırmaya hazırlanıyor.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ATAĞI

Öte yandan 2026 yılında Türkiye’de satışa sunulması planlanan yeni modellerin büyük bölümünü elektrikli ve hibrit motor seçenekleri oluşturuyor. Premium segmentte Audi A6’nın yeni plug-in hibrit versiyonunun yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelmesi planlanırken, BMW’nin Neue Klasse platformu üzerine geliştirilen yeni nesil elektrikli SUV modeli iX3 de pazara sunulacak. Fransız üretici DS’in tamamen elektrikli NO:8 modeli, Mercedes-Benz’in yeni CLA (içten yanmalı ve plug-in hibrit), elektrikli C-Serisi ve yeni nesil GLB modelleriyle birlikte premium rekabeti daha da kızıştıracak.

Yılın en dikkat çekici hamlelerinden biri ise Hyundai’den gelecek. Türkiye’de üretimi için düğmeye basılan ve tamamen elektrikli olarak yollara çıkacak IONIQ 3, yerli üretim avantajı sayesinde önemli bir fiyat-performans iddiası ortaya koymaya hazırlanıyor. Elektrikli SUV tarafında ise yeni nesil Jeep Compass, KIA EV5 ve KIA EV2 gibi modeller, 2026 yılında pazarda heyecan uyandıran yeni oyuncular arasında yer alacak.

2026 YILINDA TÜRKİYE’YE GELECEK BAZI MODELLER

1. Audi A6 (e-hybrid) Plug-in hibrit

2. Audi RS5 (Avant & Sedan) Plug-in hibrit

3. BMW iX3 yeni nesil elektrikli SUV

4. DS NO:8 elektrikli SUV

5. Hyundai IONIQ 3 EV SUV Türkiye’de üretilecek

6. Makyajlı Hyundai IONIQ 6 Elektrikli sedan

7. Yeni Jeep Compass Hibrit/elektrikli SUV

8. KIA EV5 Elektrikli SUV

9. KIA EV2 Elektrikli SUV

10. KIA EV4 Elektrikli kompack

11. Yeni VW T-ROC Hibrit benzinli

12. Yeni Mercedes-Benz CLA Elektrikli/plug-in hibirt

13. Mercedes-Benz C-Serisi Elektrikli/plug-in hibirt

14. Yeni Mercedes-Benz GLB Elektrikli/plug-in hibirt

15. Renault Boreal farklı motor seçenekleri bekleniyor

2026 YILINDA TÜRKİYE’DEN ÇEKİLECEK BAZI MODELLER

1. Alpine 110

2. Audi A1

3. Audi A7 Sportback

4. Audi Q2

5. BMW Z4

6. BMW 8 Serisi

7. Ford Edge

8. Ford Focus

9. Fiat Egea

10. Honda Civic

11. Jeep Renagade

12. Mercedes EQ Serisi, B-Serisi

13. Nissan GT-R

14. Volkswagen Touareg

15. Volvo V90, V60

