Çinli JAECOO’dan iddialı başlangıç! Rekabetin dozunu artıracak bir marka daha Türkiye'de

Premium sınıfı teknoloji ve konfor donanımlarıyla dikkat çeken marka, Avrupa pazarında ciddi hayran kitlesi toplayan JAECOO 7 modelini 1 milyon 920 bin TL’lik etiketle satışa çıkardı. Araç 21 farklı ARDIS-Akıllı Tüm Yollarda Sürüş Sistemi ve 4x4 özellikleriyle ayrıca dikkat çekiyor.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Türkiye pazarına iddialı giriş yapan Çinli sofistike off-road SUV markası JAECOO, küresel pazardaki ilk modeli JAECOO 7’yi 1 milyon 920 bin TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizde vitrine çıkardı. 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru ve 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan JAECOO 7’de, iki farklı donanım seviyesi bulunuyor. Çinli otomotiv devi Chery Grup markalarından olan JAECOO 2024 yılında ilk etapta 17 ilde 22 ayrı noktada satış ve satış sonrası hizmeti verecek yetkili satıcı ve servisi ile hizmete başlarken, eylül ayı itibarıyla ise showroom sayısını 30’un üzerine çıkarmayı hedefliyor.

“DÜNYADA HIZLI BÜYÜYORUZ”

Düzenlenen basın toplantısına görüntülü video ile katılan JAECOO CEO’su Shawn Xu; kalite, stil ve akıllı teknolojileri bir araya getiren yeni nesil arazi SUV’ları üzerine çalıştıklarını belirterek; “Kişiselleştirilmiş küresel bir marka olarak, tamamen “off-road” deneyimlerine odaklanıyoruz. Aynı zamanda teknoloji odaklı bir marka olduğumuz için, tasarımdan araştırma ve geliştirmeye kadar her şeyi ele almak ve birinci sınıf küresel kalite sağlamak üzere Frankfurt’ta Avrupa Ar-Ge merkezimizi kurduk. Ayrıca, İspanya’da Avrupa’da ki ilk fabrikamızı açarak varlığımızı güçlendirdik. Global çapta hızlı ve istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

60’TAN FAZLA ÜLKEDE

Toplantıda ayrıca konuşma yapan JAECOO Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, İngiltere, İspanya, İtalya, Polonya ve Rusya’nın ardından JAECOO 7 modelinin Türkiye’de satışa sunulduğuna dikkat çekerek; “21 farklı ARDIS-Akıllı Tüm Yollarda Sürüş Sistemi ile donatılan yeni JAECOO 7, şimdiden 37 ülkede 1,1 milyonluk bir hayran kitlesi kazandı. Markamız önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa’daki yüksek potansiyelli pazarlar da dâhil olmak üzere, 3 binin üzerinde standart bayi kanalından oluşan küresel bir yapılanmaya sahip 60’ın üzerinde pazarda yerini alacak. Türkiye de bu büyüme hamlesinin en önemli kesişim noktalarından birini temsil ediyor. Avrupa’da bugüne kadarki en yüksek hacimli JAECOO 7 teslimatının da ülkemize yapılmış olmasının Türkiye’nin önemini ortaya koyması bakımından değerli buluyoruz. Bununla birlikte hızla 7 bölgede 17 ilde ilk etapta 22 showroomla satış ve satış sonrası hizmeti vermeye başladık, önümüzdeki 1 ay içinde bu sayıyı 30’un üzerine çıkaracağız” dedi.