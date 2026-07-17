Chery ile Jaguar Land Rover ortaklığında yeniden doğan Freelander markasının ilk modeli olacak Freelander 8'in iç mekanı ilk kez gün yüzüne çıktı. Lüks SUV, 46,3 inçlik 8K panoramik ekranı, fiziksel kumandaları ve Huawei destekli gelişmiş sürüş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Freelander markasının ilk seri üretim modeli olmaya hazırlanan Freelander 8, dış tasarımının ardından şimdi de kabiniyle gündeme geldi. Chery-Jaguar Land Rover ortak girişimi tarafından geliştirilen SUV, teknoloji odaklı yaşam alanı ve premium detaylarıyla markanın yeni tasarım anlayışını gözler önüne seriyor.

Freelander 8in iç mekanı ortaya çıktı: 46,3 inç ekran ve Huawei teknolojisi dikkat çekiyor!

KOKPİTTE DİJİTAL DÖNEM

Kabin tasarımında en dikkat çeken unsur, ön konsolu boydan boya kaplayan 46,3 inç büyüklüğündeki 8K panoramik ekran oluyor.



T şeklindeki kokpit düzenine entegre edilen bu ekran, 15,6 inçlik merkezi multimedya ekranıyla birlikte çalışarak hem sürücüye hem de ön yolcuya zengin bir dijital deneyim sunuyor. Ayrıca sistem, sinematik animasyonlara sahip yeni nesil bir kullanıcı arayüzüyle destekleniyor.

Freelander 8in iç mekanı ortaya çıktı: 46,3 inç ekran ve Huawei teknolojisi dikkat çekiyor!

Tamamen dokunmatik kontrollere yönelmek yerine, Freelander 8'de fiziksel düğmelere de yer verilmiş. "Clous de Paris" adı verilen ve lüks saatlerden ilham alan desenlere sahip düğmeler ile optik kristalden üretilen döner kumandalar, kabine premium bir hava katıyor. 256 renkli ambiyans aydınlatması ise iç mekanın lüks algısını güçlendiriyor.

HUAWEİ TEKNOLOJİSİ

Teknoloji tarafında da iddialı olan model, tüm versiyonlarında Huawei Qiankun ADS 5.0 gelişmiş sürüş destek sistemini standart olarak sunacak. Freelander 8 ayrıca, 896 kanallı LiDAR sensörü kullanan ilk seri üretim SUV'lerden biri olacak. Bu sistem, otonom sürüş ve çevre algılama performansını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.



SUV'un bilgi-eğlence altyapısında ise Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8397 otomotiv işlemcisi görev yapıyor. Şirkete göre bu çip, önceki nesle kıyasla üç kat daha yüksek işlemci ve 12 kat daha güçlü yapay zekâ performansı sunuyor.

Freelander 8in iç mekanı ortaya çıktı: 46,3 inç ekran ve Huawei teknolojisi dikkat çekiyor!

Freelander 8, 800 volt elektrik mimarisi üzerine geliştirildi. CATL ile ortak geliştirilen özel bir arazi tipi menzil uzatıcı batarya sistemi sayesinde 350 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunacak modelde, Huawei ile geliştirilen i-ATS akıllı arazi sürüş sistemi de yer alacak.



İlk etapta 1.5 litrelik benzinli motorun jeneratör olarak görev yaptığı menzil uzatıcılı (EREV) versiyonun satışa çıkması bekleniyor.

SATIŞ TARİHİ PLANLANDI

Yaklaşık 5,1 metre uzunluğunda ve 6 koltuklu olarak geliştirilen Freelander 8'in 2026'nın ikinci yarısında Çin'de satışa sunulması planlanıyor. Chery ve Jaguar Land Rover ortaklığı, önümüzdeki beş yıl içinde Freelander markası altında altı yeni elektrikli ve elektrifikasyon odaklı model tanıtmayı hedefliyor.

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