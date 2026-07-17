Freelander 8'in iç mekanı ortaya çıktı: 46,3 inç ekran ve Huawei teknolojisi dikkat çekiyor
Chery ile Jaguar Land Rover ortaklığında yeniden doğan Freelander markasının ilk modeli olacak Freelander 8'in iç mekanı ilk kez gün yüzüne çıktı. Lüks SUV, 46,3 inçlik 8K panoramik ekranı, fiziksel kumandaları ve Huawei destekli gelişmiş sürüş teknolojileriyle dikkat çekiyor.
- Ön konsolda 46,3 inç büyüklüğünde 8K panoramik ekran ve 15,6 inçlik merkezi multimedya ekranı bulunuyor.
- Dokunmatik kontrollere ek olarak "Clous de Paris" desenli fiziksel düğmeler ve optik kristal döner kumandalar yer alıyor.
- Tüm versiyonlarda Huawei Qiankun ADS 5.0 gelişmiş sürüş destek sistemi standart olarak sunulacak ve 896 kanallı LiDAR sensörü kullanılacak.
- Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8397 otomotiv işlemcisi bilgi-eğlence altyapısında görev yapacak.
- 800 volt elektrik mimarisi üzerine geliştirilen model, 350 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunacak.
- Yaklaşık 5,1 metre uzunluğunda ve 6 koltuklu olan modelin 2026'nın ikinci yarısında Çin'de satışa sunulması planlanıyor.
Freelander markasının ilk seri üretim modeli olmaya hazırlanan Freelander 8, dış tasarımının ardından şimdi de kabiniyle gündeme geldi. Chery-Jaguar Land Rover ortak girişimi tarafından geliştirilen SUV, teknoloji odaklı yaşam alanı ve premium detaylarıyla markanın yeni tasarım anlayışını gözler önüne seriyor.
KOKPİTTE DİJİTAL DÖNEM
Kabin tasarımında en dikkat çeken unsur, ön konsolu boydan boya kaplayan 46,3 inç büyüklüğündeki 8K panoramik ekran oluyor.
T şeklindeki kokpit düzenine entegre edilen bu ekran, 15,6 inçlik merkezi multimedya ekranıyla birlikte çalışarak hem sürücüye hem de ön yolcuya zengin bir dijital deneyim sunuyor. Ayrıca sistem, sinematik animasyonlara sahip yeni nesil bir kullanıcı arayüzüyle destekleniyor.
Tamamen dokunmatik kontrollere yönelmek yerine, Freelander 8'de fiziksel düğmelere de yer verilmiş. "Clous de Paris" adı verilen ve lüks saatlerden ilham alan desenlere sahip düğmeler ile optik kristalden üretilen döner kumandalar, kabine premium bir hava katıyor. 256 renkli ambiyans aydınlatması ise iç mekanın lüks algısını güçlendiriyor.
HUAWEİ TEKNOLOJİSİ
Teknoloji tarafında da iddialı olan model, tüm versiyonlarında Huawei Qiankun ADS 5.0 gelişmiş sürüş destek sistemini standart olarak sunacak. Freelander 8 ayrıca, 896 kanallı LiDAR sensörü kullanan ilk seri üretim SUV'lerden biri olacak. Bu sistem, otonom sürüş ve çevre algılama performansını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.
SUV'un bilgi-eğlence altyapısında ise Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8397 otomotiv işlemcisi görev yapıyor. Şirkete göre bu çip, önceki nesle kıyasla üç kat daha yüksek işlemci ve 12 kat daha güçlü yapay zekâ performansı sunuyor.
Freelander 8, 800 volt elektrik mimarisi üzerine geliştirildi. CATL ile ortak geliştirilen özel bir arazi tipi menzil uzatıcı batarya sistemi sayesinde 350 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunacak modelde, Huawei ile geliştirilen i-ATS akıllı arazi sürüş sistemi de yer alacak.
İlk etapta 1.5 litrelik benzinli motorun jeneratör olarak görev yaptığı menzil uzatıcılı (EREV) versiyonun satışa çıkması bekleniyor.
SATIŞ TARİHİ PLANLANDI
Yaklaşık 5,1 metre uzunluğunda ve 6 koltuklu olarak geliştirilen Freelander 8'in 2026'nın ikinci yarısında Çin'de satışa sunulması planlanıyor. Chery ve Jaguar Land Rover ortaklığı, önümüzdeki beş yıl içinde Freelander markası altında altı yeni elektrikli ve elektrifikasyon odaklı model tanıtmayı hedefliyor.