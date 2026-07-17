Honda tarihi otomobillerini satışa çıkarıyor: Efsane modeller açık artırmaya çıkacak!
Honda, Yeni Zelanda'daki Nelson tesisini kapatma kararı sonrası miras koleksiyonunda yer alan 19 klasik otomobili açık artırmayla satışa çıkarıyor.
- Nelson kentindeki lojistik ve dağıtım merkezinin kapatılmasıyla birlikte 19 klasik Honda modeli açık artırmaya çıkarıldı.
- Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı Nelson bölgesindeki yerel yardım kuruluşlarına bağışlanacak.
- Koleksiyondaki dikkat çekici modeller arasında 2000 model Honda Civic Type R (EK9) ve 7.600 kilometredeki 1995 Honda Accord LXi bulunuyor.
- Koleksiyonda 1981 Honda Accord Sedan, 1987 Accord Aerodeck, 1988 Honda City Jazz, 1989 Accord Hatch 4WD ve farklı nesillere ait Civic modelleri de yer alıyor.
- Koleksiyon, Honda'nın Yeni Zelanda'da otomobil ürettiği dönemde yerel olarak monte edilen modelleri içermesiyle ülkenin otomotiv tarihine ışık tutuyor.
- 418.000 kilometre yol yapmış 1992 model Honda Civic, yüksek kilometresine rağmen çalışır durumda olmasıyla Honda motorlarının dayanıklılığını gösteriyor.
- Honda'nın Nelson tesisi, 1980 yılından bu yana markanın Yeni Zelanda operasyonlarında görev yapıyordu ve şimdi operasyonlar Auckland'a taşınıyor.
- Açık artırma 29 Temmuz'a kadar devam edecek.
Honda Yeni Zelanda, onlarca yıldır koruduğu Heritage Collection (Miras Koleksiyonu) araçlarının bir bölümünü yeni sahipleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.
Şirket, Nelson kentindeki uzun yıllardır faaliyet gösteren lojistik ve dağıtım merkezini kapatma kararı almasının ardından koleksiyondaki 19 klasik Honda modelini açık artırmaya çıkardı. Elde edilecek gelirin tamamı Nelson bölgesindeki yerel yardım kuruluşlarına aktarılacak.
Açık artırmanın en dikkat çekici otomobillerinden biri, otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı 2000 model Honda Civic Type R (EK9) oldu. Koleksiyon değeri her geçen yıl artan bu modelin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Bir diğer dikkat çeken otomobil ise yalnızca 7.600 kilometredeki 1995 Honda Accord LXi. Honda, bu aracın dünyadaki en düşük kilometreli örneklerden biri olabileceğini belirtiyor.
Koleksiyonda bunların yanı sıra 1981 Honda Accord Sedan, 1987 Accord Aerodeck, 1988 Honda City Jazz, 1989 Accord Hatch 4WD ve farklı nesillere ait Civic modelleri de yer alıyor.
Araçların büyük bölümü, Honda'nın Yeni Zelanda'da otomobil üretimi yaptığı dönemde yerel olarak monte edilen modellerden oluşuyor. Bu yönüyle koleksiyon, ülkenin otomotiv tarihine de ışık tutuyor.
418.000 KİLOMETREDE CİVİC
İlginç detaylardan biri ise koleksiyondaki 1992 model Honda Civic. Yaklaşık 418.000 kilometre yol yapan bu otomobil, yüksek kilometreye rağmen hâlâ çalışır durumda olmasıyla Honda motorlarının dayanıklılığına örnek gösteriliyor. Öte yandan koleksiyonda kilometresi oldukça düşük birçok klasik model de bulunuyor.
NSX, S2000 ve Integra Type R gibi yüksek tarihi değere sahip bazı araçların korunacağı, diğer modellerin ise Honda tutkunlarına ve koleksiyonerlere devredileceği açıklandı. Açık artırmaya çıkarılan otomobiller de bu planın ilk adımını oluşturuyor.
Honda'nın Nelson tesisi, 1980 yılından bu yana markanın Yeni Zelanda operasyonlarında önemli bir rol üstleniyordu. İlk yıllarda otomobil üretiminin yapıldığı tesis, son dönemde ulusal dağıtım merkezi olarak hizmet veriyordu. Şirket, operasyonlarını Auckland'a taşıyarak lojistik süreçlerini hızlandırmayı ve maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.
29 Temmuz'a kadar devam edecek açık artırma, yalnızca klasik Honda modellerini koleksiyonuna katmak isteyenler için değil, aynı zamanda markanın Yeni Zelanda'daki 40 yılı aşkın geçmişine tanıklık eden otomobillerin yeni sahiplerini bulması açısından da ayrı bir önem taşıyor.