Honda, Yeni Zelanda'daki Nelson tesisini kapatma kararı sonrası miras koleksiyonunda yer alan 19 klasik otomobili açık artırmayla satışa çıkarıyor.

Honda Yeni Zelanda, onlarca yıldır koruduğu Heritage Collection (Miras Koleksiyonu) araçlarının bir bölümünü yeni sahipleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.



Şirket, Nelson kentindeki uzun yıllardır faaliyet gösteren lojistik ve dağıtım merkezini kapatma kararı almasının ardından koleksiyondaki 19 klasik Honda modelini açık artırmaya çıkardı. Elde edilecek gelirin tamamı Nelson bölgesindeki yerel yardım kuruluşlarına aktarılacak.

Honda tarihi otomobillerini satışa çıkarıyor: Efsane modeller açık artırmaya çıkacak!

Açık artırmanın en dikkat çekici otomobillerinden biri, otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı 2000 model Honda Civic Type R (EK9) oldu. Koleksiyon değeri her geçen yıl artan bu modelin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Honda tarihi otomobillerini satışa çıkarıyor: Efsane modeller açık artırmaya çıkacak!

Bir diğer dikkat çeken otomobil ise yalnızca 7.600 kilometredeki 1995 Honda Accord LXi. Honda, bu aracın dünyadaki en düşük kilometreli örneklerden biri olabileceğini belirtiyor.



Koleksiyonda bunların yanı sıra 1981 Honda Accord Sedan, 1987 Accord Aerodeck, 1988 Honda City Jazz, 1989 Accord Hatch 4WD ve farklı nesillere ait Civic modelleri de yer alıyor.

Honda tarihi otomobillerini satışa çıkarıyor: Efsane modeller açık artırmaya çıkacak!

Araçların büyük bölümü, Honda'nın Yeni Zelanda'da otomobil üretimi yaptığı dönemde yerel olarak monte edilen modellerden oluşuyor. Bu yönüyle koleksiyon, ülkenin otomotiv tarihine de ışık tutuyor.

418.000 KİLOMETREDE CİVİC

İlginç detaylardan biri ise koleksiyondaki 1992 model Honda Civic. Yaklaşık 418.000 kilometre yol yapan bu otomobil, yüksek kilometreye rağmen hâlâ çalışır durumda olmasıyla Honda motorlarının dayanıklılığına örnek gösteriliyor. Öte yandan koleksiyonda kilometresi oldukça düşük birçok klasik model de bulunuyor.

Honda tarihi otomobillerini satışa çıkarıyor: Efsane modeller açık artırmaya çıkacak!

NSX, S2000 ve Integra Type R gibi yüksek tarihi değere sahip bazı araçların korunacağı, diğer modellerin ise Honda tutkunlarına ve koleksiyonerlere devredileceği açıklandı. Açık artırmaya çıkarılan otomobiller de bu planın ilk adımını oluşturuyor.

Honda'nın Nelson tesisi, 1980 yılından bu yana markanın Yeni Zelanda operasyonlarında önemli bir rol üstleniyordu. İlk yıllarda otomobil üretiminin yapıldığı tesis, son dönemde ulusal dağıtım merkezi olarak hizmet veriyordu. Şirket, operasyonlarını Auckland'a taşıyarak lojistik süreçlerini hızlandırmayı ve maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

29 Temmuz'a kadar devam edecek açık artırma, yalnızca klasik Honda modellerini koleksiyonuna katmak isteyenler için değil, aynı zamanda markanın Yeni Zelanda'daki 40 yılı aşkın geçmişine tanıklık eden otomobillerin yeni sahiplerini bulması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

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