Türkiye Gazetesi
Hyundai Nisan fiyatlarını açıkladı: Ioniq 5’te 665 bin TL’lik indirim
Hyundai, 1 Nisan itibariyle geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre markanın bazı modellerine zam gelirken, büyüm indirim kampanyaları da var. İşte model model Hyundai Nisan 2026 fiyatları…
T-Otomobil 1 gün önce
Hyundai, Nisan ayı fiyat listesini modellerinde zam yapmadan bazı modellerinde ise indirim kampanyaları uygulayarak güncelledi.
- Hyundai i20'nin Nisan ayı fiyatı 1.425.000 TL olarak güncellendi.
- Tucson modelinde 50.000 TL indirim uygulanıyor.
- Elektrikli Ioniq 5'in giriş versiyonunda 665.000 TL, Ioniq 6'da ise 550.000 TL indirim bulunuyor.
- 2026 model yılı Tucson, Bayon, i20 ve Ioniq 6 modellerinde de indirim fırsatları sunuluyor.
- Kona, Tucson, INSTER, Ioniq 6, Ioniq 9 ve Santa Fe modellerinin 2025 model yılı versiyonları da satışta.
Güney Koreli marka Hyundai, Nisan ayı fiyat listesini güncelledi. Markanın modellerine zam yapmazken bazı modellerinde indirim kampanyaları uygulanıyor.
ÖNERİLEN HABERLER
T-OTOMOBİL
2. el elektrik araç alacaklar dikkat! Elektrikli araç bataryaları sanılandan daha sağlıklı çıktı
Peki Nisan ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Hyundai modellerinde ne kazar zam yapıldı?
İşte Nisan 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…
|MODEL
|MART FİYATI
|NİSAN FİYATI
|FARK
|i20
|1.425.000 TL
|1.425.000 TL
|0 TL
|i30
|1.940.000 TL
|1.940.000 TL
|0 TL
|Bayon
|1.695.000 TL
|1.695.000 TL
|0 TL
|Kona
|2.310.000 TL
|2.310.000 TL
|0 TL
|Tucson
|2.349.000 TL
|2.299.000 TL
|-50.000 TL
|SANTA FE Hibrit
|5.640.000 TL
|5.640.000 TL
|0 TL
|IONIQ 5
|2.484.900 TL
|2.484.900 TL
|0 TL
|IONIQ 6
|2.320.000 TL
|2.320.000 TL
|0 TL
|IONIQ 9
|5.560.000 TL
|5.560.000 TL
|0 TL
|INSTER
|1.510.000 TL
|1.510.000 TL
|0 TL
Modellerden Kona, Kona Elektrik, Tucson, INSTER, Ioniq 6, Ioniq 9 ve Santa Fe modellerinin 2025 model yılı versiyonları da hala satışta.
ELEKTRİKLİ IONİQ 5’TE 665 BİN TL’LİK İNDİRİM
Markanın elektrikli modellerinden Ioniq 5’in giriş versiyonunda 665 bin TL’lik indirim uygulanıyor. Ioniq 6’da ise 550 bin TL’lik indirim var.
2026 model Tucson’da 143 bin TL, Bayon’da 145 bin TL, i20’de 128 bin TL, Ioniq 6’da 110 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1,0 T-GDI 90PS 6MT Jump
|2026
|Benzin
|Manuel
|1,442,000
|1,425,000
|1,0 T-GDI 90PS 7DCT Jump
|2026
|Benzin
|DCT
|1,587,000
|1,587,000
|1,0 T-GDI 90PS 7DCT Style
|2026
|Benzin
|DCT
|1,766,000
|1,680,000
|1,0 T-GDI 90PS 7DCT Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|1,873,000
|1,745,000
HYUNDAİ İ30 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|1.940.000
|1.940.000
|1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.195.000
|2.195.000
HYUNDAİ BAYON NİSAN 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.0 T-GDI 90PS Jump
|2026
|Benzin
|DCT
|1.705.000
|1.695.000
|1.0 T-GDI 90PS Style
|2026
|Benzin
|DCT
|1.855.000
|1.750.000
|1.0 T-GDI 90PS Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|2.025.000
|1.823.998
HYUNDAİ KONA NİSAN 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2025
|Benzin
|DCT
|2.310.000
|2.310.000
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.360.000
|2.360.000
|99 kW Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|2.315.000
|2.220.000
HYUNDAİ TUCSON NİSAN FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort
|2025
|Benzin
|DCT
|2.351.000
|2.299.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Prime Plus
|2025
|Benzin
|DCT
|2.935.000
|2.850.000
|1.6 T-GDI 160PS 4x2 DCT Elite
|2025
|Benzin
|DCT
|3.223.000
|3.080.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Elite
|2025
|Benzin
|DCT
|3.248.000
|3.105.000
|1.6 T-GDI 160PS 4x4 DCT Elite Plus
|2025
|Benzin
|DCT
|3.560.000
|3.420.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2025
|Benzin
|DCT
|3.585.000
|3.445.000
|1.6 CRDi 136 PS 4x2 DCT Prime
|2025
|Dizel
|DCT
|2.868.000
|2.799.000
|1.6 CRDi 136 PS 4x2 DCT Elite
|2025
|Dizel
|DCT
|3.370.000
|3.225.000
|1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plu
|2025
|Dizel
|DCT
|3.682.000
|3.530.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|2.382.000
|2.349.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.771.000
|2.679.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|3.298.000
|3.155.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2026
|Benzin
|DCT
|3.625.000
|3.485.000
INSTER NİSAN 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|71,1 kW Dynamic
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.510.000
|1.510.000
|84,5 kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.740.000
|1.740.000
|84,5 kW Cross Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.790.000
|1.790.000
IONIQ 5 NİSAN 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|125 kW Dynamic Visionroof
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.150.000
|2.484.602
|160 kW Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.490.000
|3.490.000
|IONIQ 5 N 448 kW 4x4 N
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|6.205.000
|5.655.000
IONIQ 6 NİSAN 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|111kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|2.430.000
|2.320.000
IONIQ 9 NİSAN 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|160kW (218PS) RWD Progressive
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|5.560.000
|5.560.000
|160kW (218PS) RWD Progressive
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|5.670.000
|5.670.000
|226kW (307PS) AWD Calligraphy
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|6.790.000
|6.790.000
TUCSON HİBRİT NİSAN 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 215 PS HEV 4x2 AT Elite
|2025
|Benzin
|Otomatik
|3.630.000
|3.607.000
SANTA FE HİBRİT NİSAN 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste Fiyatı (TL)
|Kampanyalı Fiyat (TL)
|1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive
|2025
|Benzin
|Otomatik
|5.640.000
|5.640.000
