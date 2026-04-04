Hyundai, 1 Nisan itibariyle geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre markanın bazı modellerine zam gelirken, büyüm indirim kampanyaları da var. İşte model model Hyundai Nisan 2026 fiyatları…

Güney Koreli marka Hyundai, Nisan ayı fiyat listesini güncelledi. Markanın modellerine zam yapmazken bazı modellerinde indirim kampanyaları uygulanıyor.

Peki Nisan ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Hyundai modellerinde ne kazar zam yapıldı?

İşte Nisan 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…

MODEL MART FİYATI NİSAN FİYATI FARK i20 1.425.000 TL 1.425.000 TL 0 TL i30 1.940.000 TL 1.940.000 TL 0 TL Bayon 1.695.000 TL 1.695.000 TL 0 TL Kona 2.310.000 TL 2.310.000 TL 0 TL Tucson 2.349.000 TL 2.299.000 TL -50.000 TL SANTA FE Hibrit 5.640.000 TL 5.640.000 TL 0 TL IONIQ 5 2.484.900 TL 2.484.900 TL 0 TL IONIQ 6 2.320.000 TL 2.320.000 TL 0 TL IONIQ 9 5.560.000 TL 5.560.000 TL 0 TL INSTER 1.510.000 TL 1.510.000 TL 0 TL

Modellerden Kona, Kona Elektrik, Tucson, INSTER, Ioniq 6, Ioniq 9 ve Santa Fe modellerinin 2025 model yılı versiyonları da hala satışta.

ELEKTRİKLİ IONİQ 5’TE 665 BİN TL’LİK İNDİRİM

Markanın elektrikli modellerinden Ioniq 5’in giriş versiyonunda 665 bin TL’lik indirim uygulanıyor. Ioniq 6’da ise 550 bin TL’lik indirim var.

2026 model Tucson’da 143 bin TL, Bayon’da 145 bin TL, i20’de 128 bin TL, Ioniq 6’da 110 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1,0 T-GDI 90PS 6MT Jump 2026 Benzin Manuel 1,442,000 1,425,000 1,0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 2026 Benzin DCT 1,587,000 1,587,000 1,0 T-GDI 90PS 7DCT Style 2026 Benzin DCT 1,766,000 1,680,000 1,0 T-GDI 90PS 7DCT Elite 2026 Benzin DCT 1,873,000 1,745,000

HYUNDAİ İ30 NİSAN AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort 2026 Benzin DCT 1.940.000 1.940.000 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.195.000 2.195.000

HYUNDAİ BAYON NİSAN 2026 FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.0 T-GDI 90PS Jump 2026 Benzin DCT 1.705.000 1.695.000 1.0 T-GDI 90PS Style 2026 Benzin DCT 1.855.000 1.750.000 1.0 T-GDI 90PS Elite 2026 Benzin DCT 2.025.000 1.823.998

HYUNDAİ KONA NİSAN 2026 FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.6 T-GDI 180 PS Prime 2025 Benzin DCT 2.310.000 2.310.000 1.6 T-GDI 180 PS Prime 2026 Benzin DCT 2.360.000 2.360.000 99 kW Advance 2026 Elektrik Otomatik 2.315.000 2.220.000

HYUNDAİ TUCSON NİSAN FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort 2025 Benzin DCT 2.351.000 2.299.000 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Prime Plus 2025 Benzin DCT 2.935.000 2.850.000 1.6 T-GDI 160PS 4x2 DCT Elite 2025 Benzin DCT 3.223.000 3.080.000 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Elite 2025 Benzin DCT 3.248.000 3.105.000 1.6 T-GDI 160PS 4x4 DCT Elite Plus 2025 Benzin DCT 3.560.000 3.420.000 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus 2025 Benzin DCT 3.585.000 3.445.000 1.6 CRDi 136 PS 4x2 DCT Prime 2025 Dizel DCT 2.868.000 2.799.000 1.6 CRDi 136 PS 4x2 DCT Elite 2025 Dizel DCT 3.370.000 3.225.000 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plu 2025 Dizel DCT 3.682.000 3.530.000 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort 2026 Benzin DCT 2.382.000 2.349.000 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.771.000 2.679.000 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Elite 2026 Benzin DCT 3.298.000 3.155.000 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus 2026 Benzin DCT 3.625.000 3.485.000

INSTER NİSAN 2026 FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 71,1 kW Dynamic 2025 Elektrik Otomatik 1.510.000 1.510.000 84,5 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 1.740.000 1.740.000 84,5 kW Cross Advance 2025 Elektrik Otomatik 1.790.000 1.790.000

IONIQ 5 NİSAN 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 125 kW Dynamic Visionroof 2026 Elektrik Otomatik 3.150.000 2.484.602 160 kW Advance 2026 Elektrik Otomatik 3.490.000 3.490.000 IONIQ 5 N 448 kW 4x4 N 2025 Elektrik Otomatik 6.205.000 5.655.000

IONIQ 6 NİSAN 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 111kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 2.430.000 2.320.000

IONIQ 9 NİSAN 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 160kW (218PS) RWD Progressive 2025 Elektrik Otomatik 5.560.000 5.560.000 160kW (218PS) RWD Progressive 2026 Elektrik Otomatik 5.670.000 5.670.000 226kW (307PS) AWD Calligraphy 2026 Elektrik Otomatik 6.790.000 6.790.000

TUCSON HİBRİT NİSAN 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.6 T-GDI 215 PS HEV 4x2 AT Elite 2025 Benzin Otomatik 3.630.000 3.607.000

SANTA FE HİBRİT NİSAN 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) 1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive 2025 Benzin Otomatik 5.640.000 5.640.000

