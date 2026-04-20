Türkiye ikinci el otomotiv pazarında yüksek faiz ve kredi kısıtları nedeniyle sert bir daralma yaşanıyor. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, finansal baskı altındaki birçok galerinin kepenk kapattığını veya sektörden çekildiğini belirtti.

ALİ ÇELİK- Türkiye otomotiv sektöründe ikinci el pazarındaki daralma, 2026 yılında daha görünür ve daha sert bir tabloya dönüşüyor.

Yüksek faiz oranları, taşıt kredilerine erişimdeki kısıtlamalar ve tüketici talebindeki keskin düşüş; özellikle krediyle dönen, stok finansmanı baskısı altında faaliyet gösteren işletmeleri zorluyor.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: İkinci eldeki negatif baskı devam ediyor, sıfırın cazibesi artıyor. Gelinen noktada irili ufaklı galericilerin birçoğu kepenk kapatmaya hazırlanıyor, bir kısmı ise konsolide olarak sektörden çekilmiş durumda.

İkinci el sektöründe yaprak dökümü: Çok sayıda galerici oyundan geri çekildi

Çünkü tüketici tarafında hem krediye erişim zorlaştı hem de fiyat-fayda dengesi açısından sıfır araç daha güçlü bir alternatif olarak öne çıkmaya başladı.

Evet, sektörde resmî olarak açıklanmış toplam kapanan işletme sayısına ilişkin net bir veri bulunmasa da, piyasa sahadaki gerçekleri açık biçimde ortaya koyuyor. Finansal dayanıklılığı zayıf çok sayıda işletme ya faaliyetini sonlandırıyor ya da sektörden sessizce çekililiyor. İkinci el otomotiv sektöründe ayakta kalmak artık yalnızca araç alıp satmakla mümkün değil. Yeni dönemde güven veren, şeffaf ve kurumsal iş modelleri zorunlu hâle geldi…

