ODMD, 2024 yılı için otomotiv satışı beklentilerini açıkladı

5 Ocak 2024 10:12 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 10:12

Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 yılının satış ve iletişim performanslarını ödüllendirdi. İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen “ODMD Satış ve İletişim Ödülleri, 2023 Gladyatörleri” adlı törende, 20 farklı kategoride başarı gösteren markalar ve projeler ödüllerine kavuştu.

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, törende yaptığı konuşmada, 2023 yılının otomotiv sektörü için zorlu ama başarılı bir yıl olduğunu söyledi. Yıllarca otomotiv pazarının 1 milyon satış adedinin üzerine çıkmasını beklediklerini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Son 3,5 yıl boyunca önce pandemi, arkasından gerçekleşen deprem felaketi, ekonomik zorluklar gibi tüm dünyada çeşitli olumsuzluklar yaşadık. Ancak bu yıl içerisinde, 1 milyon rakamını aşacağımızı görmeye başlamıştık. 2023 yılında, geçtiğimiz yıla göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yıla göre yüzde 57,4 artarak 1 milyon 232 bin 635 adetle kapandı. Ağır vasıtaların henüz açıklanmayan bilgilerini de dahil ettiğimizde, yaklaşık olarak 1 milyon 285 bin toplam pazar büyüklüğünün oluştuğunu ifade edebiliriz" diye konuştu.

"2023 KADAR YÜKSEK SATIŞ ADETLERİ BEKLEMİYORUZ"

Bozkurt, 2024 yılı için ise daha farklı bir senaryo beklediklerini ifade etti. Sektörün 2023 yılındaki kadar yüksek bir satış rakamına ulaşmasının zor olduğunu vurgulayan Bozkurt, "ODMD’ye üye olan bütün firmaların ortalama tahminlerine göre 850-900 bin civarında bir pazar beklentisi ortaya çıkıyor. Farklı bir mali disiplinin takip edileceği bir 2024 yılı bizi bekliyor. Biz de sektör olarak her zaman daha sağlıklı bir mali politikayla sadece sektörümüzün değil, ülkemizin ekonomisinin gerçekten belli bir trendi takip edeceği bir yapıya bürünmesini destekliyoruz. Ümit ediyoruz ki bu yapıya kavuştuktan sonra Türkiye’nin lokomotif sektörünün gerçek potansiyeli ortaya çıkar" diye konuştu.

Bozkurt, 90 milyona yaklaşan genç nüfusuyla Türkiye’nin otomotiv sektöründe çok daha büyük bir pazar olabileceğini söyledi. Yeni üretim yatırımlarının gelmesiyle, yıllık 2,5-3 milyon adetlik üretim ve bunun büyük bir kısmının ihraç edilmesi gibi bir vizyonları olduğunu kaydeden Bozkurt, "Bunlar, sağlıklı bir mali disiplinle, özel sektörün gerçek temsilcilerinin, akademisyenlerinin, uzmanların ortak bir zeminde buluşarak hedef birliğine varmasıyla mümkün olabilir. Oluşturulacak stratejinin ciddiyetle takip edilmesiyle Türkiye’nin otomotiv sektöründe öncü olması hayal değil, ulaşılabilecek hedeflerdir" dedi.

TOPLAM 20 DALDA ÖDÜL

Törende, "Satış" ve "İletişim" olmak üzere iki ana kategoride 20 ödül verildi. İletişim Ödülleri kategorisinde, halkın da oy verdiği kategorilerde adaylar, Yılın TV Uygulaması, Yılın Dergi Uygulaması, Yılın Dijital Deneyim Uygulaması, Yılın Sosyal Medya Uygulaması, Yılın Gazete Uygulaması, Yılın Radyo Uygulaması, Yılın Outdoor Uygulaması dallarında "www.odmdgladyator.com" internet sitesi üzerinden yarıştı.

Halk oylaması sonucunda ilk beşe giren projeler ve halk oylamasına açık olmayan Yılın Sürdürülebilirlik Projesi, Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve Yılın Entegre İletişim Kampanyası kategorilerindeki tüm adaylar, jüri üyelerinin değerlendirmesi ve gecede yapılan canlı oylama ile ödüllerini belirledi.

RENAULT, YILIN BASIN LANSMANI ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Otomotiv basını, 2023 yılında gerçekleşen marka ve model lansmanlarını değerlendirerek Yılın Basın Lansmanı ödülünün sahibini seçti. Basın mensupları, test sürüşü veya tanıtım etkinliği olarak düzenlenen lansmanlara katıldıkları markalar arasından oylama yaptı.

Bu oylama sonucunda, Renault’nun yeni modeli Austral için organize ettiği lansman, basın tarafından en beğenilen lansman oldu.

Ödül töreninde, sahibinden.com da 2023 yılında 2. el araç piyasasında en çok ilgi çeken marka ve modelleri belirleyerek ödüllendirdi. Ayrıca, Jüri Özel Ödülü de verildi.

Satış Ödülleri kategorisinde, 2023 yılında en çok satış yapan marka ve modeller, ODMD’nin veri tabanına kaydettiği satış rakamlarına göre tespit edildi.

Törende ödül alan firmalar, aynı zamanda ODMD tarafından onaylı logoları bir yıl boyunca kullanma hakkı da elde etti.

PR/ETKİNLİK UYGULAMASI KATEGORİSİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

ODMD’ye üye olan markalar, iletişim kategorilerine yoğun ilgi gösterdi. “PR/Etkinlik Uygulaması” kategorisinde yirmi, “Sosyal Medya Uygulaması” kategorisinde on iki ve “Entegre İletişim” kategorisinde on aday çalışma yarıştı. Toplamda, bu yıl 84 aday çalışma ödül için yarıştı.

Gladyatör Ödülleri’nin on dördüncüsünde de, Fügen Toksü liderliğindeki iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan jüri, ödül kazananları profesyonel bir şekilde belirledi. Törende ödül alan "Gladyatörler" şöyle:

SATIŞ ÖDÜLLERİ

En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Citroen

Citroen En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: MG

MG En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Fiat Fiorino

Fiat Fiorino En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

Fiat Egea En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

Ford En Çok Satılan Otomobil Markası: Fiat

Fiat En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: Fiat

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ