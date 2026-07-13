OSD Başkanı Cengiz Eroldu, yılın ilk yarısındaki üretim düşüşünün geçici nedenlerden kaynaklandığını belirterek, otomotiv sektörünün yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü söyledi. İlk 6 ayda 20,8 milyar dolarla tarihi ihracat rekoru kırılırken, yerli üretim payındaki artışın dış ticaret dengesine olumlu katkı sağladığını vurguladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sanayisinin yılın ilk yarısında üretim performansının geçici sebeplerle etkilendiğini belirterek, "Yatırımlarına ara verme lüksü olmayan bir sanayiyiz. O yüzden de bizim (sektöre) bakışımız olumlu. Diğer sevindirici konu da tabii iç pazarda yerli payının artış göstermesi, bu da yine devreye giren yatırımların sonucu." dedi.

Eroldu, düzenlediği basın toplantısında, otomotiv sektöründe bu yılın ilk yarısına ilişkin sonuçları değerlendirerek, sektörel gelişmeler, yeni yatırımlar ve dış pazarlardaki risklere ilişkin öngörülerini paylaştı.

Yılın ilk yarısında üretimde geçen seneye göre yüzde 6'lık bir eksilme yaşandığını kaydeden Eroldu, bu azalmada çalışma günlerinin az olmasının ve üyelerin devreye almak üzere oldukları yeni yatırımlara ait hat hazırlıklarının etkili olduğunu, durumun geçici nitelik taşıdığını ve yılın kalanında artıya doğru hareket beklediklerini söyledi.

Eroldu, toplam ihracatın tutarsal olarak geçen seneye göre yüzde 4 artış gösterdiğine işaret ederek, "Otomotiv sanayi olarak ilk 6 ayda 20,8 milyar dolar gibi önemli bir ihracat rakamına imza attık. Bu da aslında tarihsel en yüksek ilk 6 aylık ihracat rakamı. Türk otomotiv sanayisinde 20 milyar dolar barajını aşmış olduk. Daha büyük rakamları önümüzdeki dönemlerde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Toplam ihracattaki paylarının yüzde 17,5'e ulaştığını aktaran Eroldu, geçen sene yüzde 29 olan yerlilik payının da yüzde 34'e yükseldiğini bildirdi.

Eroldu, yerlilik payının artmasıyla dış ticaret dengesinde iyileşme gözlemlendiğini vurgulayarak, "Geçen senenin ilk 5 ayında eksi 149 milyon dolar mertebesinde olan dış ticaret hacmi bu sene arttı, 2 milyar dolara çıktı. Bu da iyi bir gelişme, yerli payının artmasının etkisi." ifadelerini kullandı.

Otomotiv ihracatı ilk 6 ayda 20,8 milyar dolara imza attı!

BU İŞİN BİR PARÇASI DA KAPASİTE KULLANIMIMIZI YÖNETMEK

OSD Başkanı Eroldu, hafif ve ağır ticari araç segmentlerinde seyrin pozitif olduğunu ancak traktör segmentinde toplam üretimde yüzde 36'lık bir kayıp yaşandığını dile getirdi.

İlk 6 ayda toplam kapasite kullanım oranının yüzde 62 seviyesinde gerçekleştiğini, kur-enflasyon makasından ötürü ciddi bir rekabetçilik baskısı hissettiklerini ve düşük kapasitenin maliyetleri olumsuz etkilediğini belirten Eroldu, "Türk otomotiv sanayi yatırım yapmak zorunda. Yatırım yapmadığı zaman bu kapasite kullanımları daha düşecek. Maliyet baskısı daha da artacak. Onun için bu işin bir parçası da bu kapasite kullanımımızı yönetmek." değerlendirmesinde bulundu.

Eroldu, üyelerin ülkeye duyduğu güvenin bir göstergesi olarak Hyundai'nin ağustosta seri üretime başlayacak elektrikli araç yatırımına, Tofaş'ın kapasitesini 500 bine çıkarması ile 3. çeyrek sonundaki K9 modeline ve Oyak Renault'nun yeni model hamlelerine dikkati çekerek, bu yatırımların iç piyasa ve ihracata değerli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Otomotiv sanayisinin yılın ilk yarısında üretim performansının geçici sebeplerle etkilendiğini belirten Eroldu, "Yatırımlarına ara verme lüksü olmayan bir sanayiyiz. O yüzden de bizim (sektöre) bakışımız olumlu. Diğer sevindirici konu da tabii iç pazarda yerli payının artış göstermesi, bu da yine devreye giren yatırımların sonucu." diye konuştu.

Otomotiv ihracatı ilk 6 ayda 20,8 milyar dolara imza attı!

AB'NİN SANAYİ HIZLANDIRMA YASA TASLAĞI SEKTÖREL RİSK BARINDIRIYOR

Avrupa Birliği'ndeki (AB) Sanayi Hızlandırma Yasası taslağı gündemine değinen Eroldu, taslağın tam elektrikli, plug-in hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların kamu ve kurumsal alımlarını kapsadığını belirtti.

Eroldu, kamu alımlarında şehir içi otobüs payının Avrupa'da yüzde 70'e ulaştığını ve gelişmiş bir otobüs sanayisine sahip Türkiye için bu konunun kritik olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Taslağın başlığında Gümrük Birliği ülkeleri kapsam içi derken daha sonra bu araçların mutlaka AB içinde üretilmiş olması şartını istiyor. Maddeler arasında bir çelişki çıkıyor ortaya. Tabii burada ayrıca AB içinde üretilse de yine yüzde 70'lik AB komponentleriyle üretilmiş olması şartı var. Eğer böyle bir yüzde 70'lik baraj konup Türkiye bunun dışında kalırsa büyük bir rekabet çıkacak ve buradan pay almak çok zor olacak. Bu açıdan bunu da Türk otomotiv tedarik sanayi açısından büyük bir tehdit olarak görüyoruz. Tedarik sanayinin bu sistemin dışında kalması kabul edilebilir bir durum değil. Orta-uzun vadede Türk otomotiv sanayine zarar verir."

Türkiye ile Avrupa arasında 30-40 senelik köklü bir entegrasyon ve dengeli bir ticari ilişki bulunduğunun altını çizen Eroldu, AB'nin üst düzey yöneticilerinden olumlu mesajlar aldıklarını, hem kamu hem özel sektör nezdinde koordinasyon halinde taslağın düzeltilmesi yönünde yoğun mesai harcadıklarını bildirdi.

Otomotiv ihracatı ilk 6 ayda 20,8 milyar dolara imza attı!

TÜRKİYE'DE HEM İHRACAT HEM ÜRETİM OLARAK 2026 YILINI 2025'E PARALEL BEKLİYORUZ

Cengiz Eroldu, AB'nin temel amacının Çin ile olan rekabete karşı kendi sanayisini korumak olduğunu, Çin'in de iç pazardaki daralma sebebiyle ihracatını artırmaya çalışarak Avrupa'da konumlandığını ifade etti.

Sektör olarak en büyük gündem maddelerinden birinin rekabetçilik kaybı olduğunu vurgulayan Eroldu, şöyle devam etti:

"İlk 6 ayda kur-enflasyon makasının kapanmadığını görüyoruz. Bu yüzden tüm ihracatçı sektörler gibi otomotiv sanayisinin de artık çok zorlandığı bir periyota giriyoruz. Bu açıdan da bizim de otomotiv sanayi olarak birtakım taleplerimiz, ihtiyaçlarımız var. Bugün mevzuatta ihracatta yüzde 3'lük bir kur avantajı var ama bu maalesef etkin çalışmıyor. Bunun daha iyi şartlarda çalışılabilir hale gelmesi, bizim için önemli. Şu anda tabii ihracatçılar için finansman önemli. Bu konuda destek bekliyoruz."

Eroldu, mevzuattaki yüzde 3'lük kur avantajının daha etkin çalışması, finansman desteği, teşvik sisteminin etkisinin artırılması ve iş gücü maliyetlerinin desteklenmesi yönünde talepleri olduğunu dile getirdi.

Gelecek dönem piyasa öngörülerini de paylaşan Eroldu, küresel ölçekte 2027 yılı için bir talep ve arz azalması riski öngörüldüğünü ancak Avrupa pazarında daha yatay bir beklenti olduğunu aktardı.

Eroldu, Türkiye'de hem ihracat hem üretim olarak 2026 yılını 2025'e paralel beklediklerini, devreye giren yeni yatırımların asıl büyüme etkisinin ise 2027'de daha fazla görüleceğini sözlerine ekledi.

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