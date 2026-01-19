Türkiye Gazetesi
Robotik çağ başlıyor
Hyundai Motor Grubu, insanlarla iş birliği yapan ve gerçek dünyada çalışan, insan merkezli “Yapay Zekâ Robotik” vizyonuyla dikkat çekti.
Ali Çelik ve Boston Dynamics, "Yeni Atlas" insansı robotunu 2028'de üretim hatlarında kullanarak robotik liderliği hedefliyor.
- Ali Çelik ve Boston Dynamics iş birliği yapıyor.
- Robotik alanda liderlik hedefleniyor.
- "Yeni Atlas" adlı insansı robot geliştiriliyor.
- Robot, 2028 yılında üretim hatlarında kullanılacak.
Ali Çelik - Boston Dynamics iş birliğiyle robotik alanda liderlik hedefleyen marka “Yeni Atlas®️” adlı insansı robotunu 2028 yılında üretim hatlarında kullanmayı planlıyor.
