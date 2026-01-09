TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türkiye’de elektrikli araç satışları geçen yıl 191 bin 960 adet oldu. Elektrikli otomobiller, toplam otomobil pazarından yüzde 17,7'lik pay aldı. Tesla Model Y, 31 bin 506 adet satış ile ‘model’ bazında en çok satan ‘elektrikli’ oldu. Gemlik’te üretilen TOGG’un 2 modeli ikinci ve üçüncü oldu. Ancak T10F sadece aralık ayında 5 bin 345 adet satış performansına imza attı. Böylece TOGG %20,55 pay ile “en fazla satan elektrikli araç markası” oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında otomobil satışları 1 milyon 84 bin 496 adet olarak gerçekleşti. Son dönemde yükselen trend haline gelen elektrikli araç satışları ise geçen yıl 191 bin 960 adet oldu. Elektrikli otomobiller, toplam otomobil pazarından yüzde 17,7'lik pay aldı.

Tesla Model Y Modeller bazında bakıldığında 2025 yılında en çok satan elektrikli araçlar şöyle sıralandı: 1-Tesla Model Y: 31 bin 506 Adet (%16,60) 2-TOGG T10X: 27 bin 583 Adet (%14,53) 3-TOGG T10F: 11 bin 437 Adet (%6,02) 4-Mini Countryman: 9 bin 418 Adet (%4,96) 5-KG Mobility Torres: 8 bin 416 Adet (%4,43) 6-Kia Ev3: 7 bin 654 Adet (%4,03) 7-BYD Atto 3: 6 bin 346 Adet (%3,34) 8-Opel Frontera: 5 bin 765 Adet (%3,04) 9-BYD Seal U: 4 bin 522 Adet (%2,38) 10-Hyundai Ioniq 5: 4 bin 186 Adet (%2,20) 11-BYD Dolphin: 4 bin 158 Adet (%2,19) 12-Citroen C3: 4 bin 124 Adet (%2,17) 13-Citroen C3: Aircross 3 bin 869 Adet (%2,04) 14-Volvo Ex40: 3 bin 848 Adet (%2,03) 15-Volvo Ex30: 3 bin 727 Adet (%1,96) 16-Mercedes EQB: 3 bin 565 Adet (%1,88) 17-Volkswagen ID.4: 3 bin 092 Adet (%1,63) 18-Hyundai Ioniq 6: 2 bin 996 Adet (%1,58) 19-BMW X1: 2 bin 918 Adet (%1,54) 20-BYD Seal: 2 bin 585 Adet (%1,36)

Tesla Model Y TESLA, ‘MODEL’DE ZİRVEDE… Tesla Model Y, geçen yıl en çok satan elektrikli modeller arasında zirvede yer aldı. ABD’li marka, sadece tek model ile Türkiye pazarında bulunuyor. Model Y’nin, elektrikli araç pazarında ulaştığı %16,60’lık pazar payı, aynı zamanda Tesla markasının da pazar payını temsil etti.

ARALIKTA SEDAN TOGG FARKI Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ise SUV ve Sedan modelleri ile listede ikinci ve üçüncü sırada yer aldı. Ancak T10X ve T10F’in toplam yıllık satışları 39 bin 20 adet olarak gerçekleşti. Böylece TOGG elektrikli araç pazarından %20,55 pay aldı ve markalar bazında liderliğe yükseldi. TOGG’un sedan modeli T10F, sadece aralık ayında 5 bin 345 adet satış performansına imza atarak, yerli markanın yükselişe geçmesine ve markalar bazında liderliğe oturmasına büyük katkı sundu.

BYD, 4 MODEL İLE İLK 20’DE Geçen yıl elektrikli araç pazarının yükselenleri arasında yer alan Çinli BYD ise ilk 20’ye 4 model ile girdi. Bu 4 modelin toplam “elektrikli” pazarından aldığı pay %9,27 olarak gerçekleşti. BYD, geçen yıl Türkiye pazarında “hibrit” ve “benzinli” de dahil olmak üzere toplam satışlarını ise 45 bin 537 adede yükseltmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası