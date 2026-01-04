TOGG, 2025’te hem Türkiye’de hem Avrupa’da büyümesini hızlandırdı. 39 bin yeni araç teslim eden marka Almanya pazarına güçlü bir giriş yaparken, mobilite ekosistemini de genişletti.

Türkiye’nin otomobili TOGG, 2025 yılında belirlediği yol haritasındaki hedeflere ulaştı. Şirket, T10X ve T10F modelleriyle yıl boyunca 39 bin aracı kullanıcılarla buluştururken, toplam kullanıcı sayısını 88 binin üzerine çıkardı.

2026 'OLGUNLAŞMA YILI' OLACAK

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 2025’in şirket için önemli kilometre taşlarının aşıldığı bir yıl olduğunu belirterek, akıllı otomobillerin yanı sıra Trumore, Trugo, Siro ve Trutek markalarıyla mobiliteyi yeniden tanımladıklarını söyledi. Tosyalı, 2026’yı ise “derinleşme ve olgunlaşma yılı” olarak gördüklerini vurguladı.

AVRUPA'DA İLK DURAK ALMANYA

TOGG’un Avrupa yolculuğu 2025’te Almanya ile başladı. T10X ve T10F modelleri hem Türkiye’de hem Almanya’da satışa sunulurken, her iki model de Euro NCAP’ten 5 yıldız alarak Avrupa’nın en güvenli otomobilleri arasında yer aldı. Almanya’da yılın son iki ayında 240 satış sözleşmesi yapılırken, 100’den fazla araç teslim edildi. Trumore uygulaması ise ülkede 50 bini aşkın kullanıcıya ulaştı.

Elektrikli araç pazarındaki liderliğini sürdüren TOGG, T10X’in istikrarlı satış performansını T10F’e olan yeni ilgiyle pekiştirdi. Ayrıca 2025’te dört tekerlekten çekişli 4More serisi de kullanıcıların beğenisine sunuldu.

TOGG 2025i başarıyla kapattı! Kullanıcı sayısı 88 bini aştı

5 MİLYON BAŞARILI ŞARJ İŞLEMİ

Şarj altyapısında Trugo’nun 81 ilde 2 bin 200’ün üzerinde istasyonla hizmet verdiğini belirten Tosyalı, Nisan 2023’ten bu yana 5 milyon başarılı şarj işlemi gerçekleştirildiğini kaydetti. TOGG’un deneyim ve servis ağı da genişleyerek 81 ilde toplam 98 noktaya ulaştı.

Tosyalı, 2026’da hem Türkiye’de hem Almanya’da dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini belirterek, önceliklerinin kullanıcı güveni, kalite ve sürdürülebilirlik olmaya devam edeceğini ifade etti.

