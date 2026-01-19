Türkiye Gazetesi
Toyota’dan kaçıranı üzecek kampanya! 300 bin TL ile 4 milyon TL arasında değişen indirimler
Toyota’nın Ocak ayı indirim kampanyası devam ediyor. Marka, modeline göre 300 bin TL’den 4 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor.
T-Otomobil az önce
Toyota Ocak 2026 boyunca Türkiye'de kampanyalar düzenliyor.
- Kampanyada Corolla, Land Cruiser Prado gibi birçok model yer alıyor.
- Corolla'da 339.500 TL indirim, Corolla Hybrid'de 180.000 TL indirim.
- Land Cruiser Prado'da ise 4.000.000 TL indirim var.
- Hilux'da 422.500 TL indirim bulunuyor.
- Kredi kampanyası, Proace City Cargo, Proace City, Proace Verso, Proace Cargo, Proace MAX ve Proace MAX Kamyonet modelleri için geçerli.
- Kredi kampanyalarında faiz oranı %0.
Japon otomobil devi Toyota’nın Türkiye’de ocak ayı boyunca geçerli olacak kampanyası devam ediyor. Toyota'nın 2026 yılı ocak ayındaki indirim kampanyaları kaçıranı üzecek gibi...
Şirket, en çok satan modeli Corolla’dan, lüks SUV modeli Land Cruiser Prado’ya kadar hemen her modelinde indirim kampanyası yapıyor.
Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar indirim var? Toyota Corolla’da ne kadar indirim uygulanıyor? Hafif ticari modellerinde indirim var mı? İşte tüm bu soruların cevabı olan Toyota’nın indirim listesi…
|Araç Modeli
|Liste Fiyatı
|Kampanyalı Fiyat
|İndirim Tutarı
|Corolla
|1.989.500 TL
|1.650.000 TL
|339.500 TL
|Corolla Hybrid
|2.446.000 TL
|2.266.000 TL
|180.000 TL
|Corolla Cross Hybrid
|3.090.000 TL
|2.484.000 TL
|606.000 TL
|C-HR Hybrid
|2.318.500 TL
|2.090.000 TL
|228.500 TL
|Corolla Hatchback Hybrid
|2.478.500 TL
|2.115.000 TL
|363.500 TL
|Yaris Cross Hybrid
|2.518.000 TL
|2.203.000 TL
|315.000 TL
|Yaris Hybrid
|2.080.000 TL
|1.878.000 TL
|202.000 TL
|Land Cruiser Prado
|16.000.000 TL
|12.000.000 TL
|4.000.000 TL
|Hilux
|2.617.000 TL
|2.194.500 TL
|422.500 TL
|Proace City
|1.817.500 TL
|1.544.500 TL
|273.000 TL
|Proace City Cargo
|1.217.000 TL
|1.183.000 TL
|34.000 TL
|Proace Verso
|2.313.500 TL
|2.200.000 TL
|113.500 TL
|Proace Cargo
|1.622.000 TL
|1.479.000 TL
|143.000 TL
|Proace Max
|1.750.000 TL
|1.504.000 TL
|246.000 TL
|Proace Max Kamyonet
|1.850.000 TL
|1.572.000 TL
|278.000 TL
KREDİ KAMPANYALARI
Toyota’nın kredi kampanyaları daha çok hafif ticari modelleri için geçerli.
|Araç Modeli
|Kredi Tutarı
|Vade
|Faiz Oranı
|HILUX
|1.000.000 TL
|6 Ay
|%0
|Proace City Cargo
|300.000 TL
|6 Ay
|%0
|Proace City
|600.000 TL
|6 Ay
|%0
|Proace Verso
|600.000 TL
|6 Ay
|%0
|Proace Cargo
|300.000 TL
|6 Ay
|%0
|Proace MAX
|600.000 TL
|6 Ay
|%0
