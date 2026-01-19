Toyota’nın Ocak ayı indirim kampanyası devam ediyor. Marka, modeline göre 300 bin TL’den 4 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuyor.

Japon otomobil devi Toyota’nın Türkiye’de ocak ayı boyunca geçerli olacak kampanyası devam ediyor. Toyota'nın 2026 yılı ocak ayındaki indirim kampanyaları kaçıranı üzecek gibi...

Şirket, en çok satan modeli Corolla’dan, lüks SUV modeli Land Cruiser Prado’ya kadar hemen her modelinde indirim kampanyası yapıyor.

Toyota Corolla

Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar indirim var? Toyota Corolla’da ne kadar indirim uygulanıyor? Hafif ticari modellerinde indirim var mı? İşte tüm bu soruların cevabı olan Toyota’nın indirim listesi…

Araç Modeli Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim Tutarı Corolla 1.989.500 TL 1.650.000 TL 339.500 TL Corolla Hybrid 2.446.000 TL 2.266.000 TL 180.000 TL Corolla Cross Hybrid 3.090.000 TL 2.484.000 TL 606.000 TL C-HR Hybrid 2.318.500 TL 2.090.000 TL 228.500 TL Corolla Hatchback Hybrid 2.478.500 TL 2.115.000 TL 363.500 TL Yaris Cross Hybrid 2.518.000 TL 2.203.000 TL 315.000 TL Yaris Hybrid 2.080.000 TL 1.878.000 TL 202.000 TL Land Cruiser Prado 16.000.000 TL 12.000.000 TL 4.000.000 TL Hilux 2.617.000 TL 2.194.500 TL 422.500 TL Proace City 1.817.500 TL 1.544.500 TL 273.000 TL Proace City Cargo 1.217.000 TL 1.183.000 TL 34.000 TL Proace Verso 2.313.500 TL 2.200.000 TL 113.500 TL Proace Cargo 1.622.000 TL 1.479.000 TL 143.000 TL Proace Max 1.750.000 TL 1.504.000 TL 246.000 TL Proace Max Kamyonet 1.850.000 TL 1.572.000 TL 278.000 TL

KREDİ KAMPANYALARI

Toyota’nın kredi kampanyaları daha çok hafif ticari modelleri için geçerli.

Araç Modeli Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı HILUX 1.000.000 TL 6 Ay %0 Proace City Cargo 300.000 TL 6 Ay %0 Proace City 600.000 TL 6 Ay %0 Proace Verso 600.000 TL 6 Ay %0 Proace Cargo 300.000 TL 6 Ay %0 Proace MAX 600.000 TL 6 Ay %0

Haberle İlgili Daha Fazlası