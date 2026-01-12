Yeni Dacia Sandero 1,2 milyon TL’den başlayan fiyatla Türkiye’de satışa sunuldu. Araç Dacia’nın fiyat listesindeki tek model. İşte yeni Sandero’nun teknik özellikleri ve fiyat listesi...

2017 yılından beri Avrupa’nın en çok satılan modellerinden biri olan Dacia Sandero, yeni modeliyle 2026 yılında Türkiye yollarına çıkıyor.

Yeni tasarım ve donanımlarıyla sunulan Sandero’nun Essential TCe 100 versiyonu 1.240.000 TL, Expression TCe 100 versiyonu ise 1.340.000 TL’lik fiyatla Türkiye’de satışa sunuldu.

Direkt enjeksiyonlu 3 silindirli turbo TCe 100 motorla gelen yeni Sandero, 100 hp güç ve 200 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen model 100 kilometre ortalama 5,5 litrelik yakıt tüketimi sunuyor.

Aracın 410 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1455 litreye çıkıyor.

Essential giriş donanım seviyesinde 15 inçlik kapaklı jantlar ve manuel klima yer alırken, kol dayamalı yüksek orta konsol, suni deri direksiyon, köpekbalığı anten ve 10 inç dokunmatik multimedya sistemini içeren konfor paketi ise opsiyonel olarak alınabiliyor.

Expression donanım seviyesinde ise 16 inç jant kapaklarına ek olarak köpekbalığı anten, geri görüş kamerası, 10 inç multimedya sistemi ve otomatik klima ise standart.

Yeni Dacia Sandero’nun fiyatını bazı rakipleri ile karşılaştırmak gerekirse:

Renault Clio 1.0 Tce 90 HP – 1350.000 TL

Hyundai i20 1.2 MPI 84 HP – 1.320.000 TL

Geçtiğimiz yıl Dacia’nın Sandero Stepway modeli ülkemizde 23.699 adetlik satış rakamına ulaştı.

