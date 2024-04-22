Yeni Skoda Kodiaq çok iddialı geliyor

Mart ayında en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Mart ayında en çok satan otomotiv markaları belli oldu

Yeni Superb ve Octavia için Türkiye planlarını açıklayan Skoda Genel Müdürü Başar “Kodiaq artık D-SUV sınıfında bir referans noktası oldu. Yenilenen 2’nci nesil oldukça iddialı geliyor. Ayrıca bu yıl elektrikli Enyaq vitrinlerde olacak” dedi.

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - 2016’da tanıtılan ve D SUV segmentinin lider modellerinden biri olan Kodiaq, tamamen yenilendi. 2024’ün ikinci yarısı itibariyle Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanan Yeni Kodiaq, markanın yeni “Modern Solid” tasarım dilinin ilk detaylarını de gözler önüne seriyor.

Gelişmiş teknolojiler ve geniş motor seçenekleri sayesinde her müşteri kitlesine hitap edecek versiyonlar sunacak Kodiaq modelinde, yüksek verimliliğe sahip güç üniteleri yer alacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar “Satışa sunulduğu günden beri Türkiye binek otomobil pazarında yaklaşık 15.000 adede yakın Kodiaq satıldı. İkinci jenerasyon modelimizde 2024 için satışta olacağı 5 aylık dönem göz önüne alındığında 2 bin adet üzeri satışı öngörüyoruz” dedi.

BU YIL HEDEF 45 BİN

Başar, 2024 yılı için Skoda hedeflerini şu şekilde açıkladı “Geniş ürün gamıyla çok farklı müşteri kitlesine ve ihtiyaçlara cevap verecek modellere sahibiz. Bundan sonraki sürecinde, sürekli olarak yeni modellerimizle Skoda isminden sıkça söz ettireceğiz. Bu yıl ürün atağımıza mart ayında yenilenen Scala ve Kamiq modelleriyle başladık. Haziran ayında yeni Superb showroomlarda olacak. Temmuz ayında Yeni Octavia gelecek ve ardından sınıfında önemli referans modelimiz Kodiaq’ı pazara sunacağız. Bu yıl için 45 bin adetlik bir satış hedefliyoruz.

ELEKTRİKTE FARKLIYIZ

Skoda’nın elektrikli vizyonuna değinen Başar “2024 yılında Türkiye pazarına sunmayı planladığımız Enyaq modelimizle elektrikli araç atağımızı başlatmak istiyoruz. Gerek bayi altyapısı gerekse eğitimli teknisyen ihtiyacını karşıladıktan sonra elektrikli araç tercih eden tüm kullanıcılara tam bir ekosistem içerisinde e-Mobilite çözüm ortağı olarak hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Mobil şarj hizmeti de bu sistem içerisinde yer alacak ayrıcalıklarımızdan en önemlisi olacak” şeklinde konuştu.