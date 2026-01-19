Yeni Stonic Türkiye’de
Güney Koreli üretici, kompakt B-SUV segmentindeki iddialı modeli Stonic’i yenileyerek Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturdu.
T-Otomobil az önce
Güncellenen tasarımı, teknolojisi ve iç mekân detaylarıyla dikkat çeken yeni Kia Stonic, 1.999.000 TL fiyat etiketi ve 1.0 litrelik turbo benzinli motor seçeneğiyle satışa sunuldu.
- Yeni Kia Stonic, tasarım, teknoloji ve iç mekân detaylarıyla güncellendi.
- Modelin fiyatı 1.999.000 TL olarak belirlendi.
- Araç, 1.0 litrelik turbo benzinli motor seçeneğiyle vitrine çıktı.
