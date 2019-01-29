Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Elektrikli itme sistemiyle çalışan ve yolcu taşımak için tasarlanan hava aracı dikey iniş ve kalkış yapabiliyor. 9,14 metre uzunluğunda ve 8,53 metre genişliğinde olan hava aracının menzili ise 81 kilometre. Boeing NeXt’in portföyünde yolcu hava araçlarına ek olarak 227 kilograma kadar yük taşıyabilen insansız elektrikli kargo hava aracı (CAV) ve diğer kentsel, bölgesel ve küresel ölçekte taşımacılık platformları da yer alıyor. Kargo hava aracının ilk kapalı mekân uçuşu geçen yıl gerçekleştirilirken dış mekân test uçuşları 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.