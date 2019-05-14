Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ne tatilinden ne de internetinden vazgeçmek istemeyenler için “Yazlık İnternet Paketi” hazırlayan Millenicom, 35 Mbps hızıyla yazlıkçıları internetsiz bırakmıyor. Kullanıcılar herhangi bir taahhüt vermeden aylık 99,90 liraya üç ay boyunca sınırsız internet kullanabiliyor. Paket, üç ay sonra kendiliğinden otomatik olarak iptal oluyor.