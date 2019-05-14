Ne tatilinden ne de internetinden vazgeçmek istemeyenler için “Yazlık İnternet Paketi” hazırlayan Millenicom, 35 Mbps hızıyla yazlıkçıları internetsiz bırakmıyor. Kullanıcılar herhangi bir taahhüt vermeden aylık 99,90 liraya üç ay boyunca sınırsız internet kullanabiliyor. Paket, üç ay sonra kendiliğinden otomatik olarak iptal oluyor.
Yazlıkçıya sınırsız internet
14.05.2019 - 07:25 | Son Güncelleme: 14.05.2019 - 07:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaz mevsiminde tatil bölgelerinde internet kullanımı da, ihtiyacı da artıyor.
Etiketler : Yazlıkçı,
624231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/624231.aspx
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