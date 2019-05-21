Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hackquarters ortaklığı ile hayata geçen program kapsamında girişimciler dijital ödemeler, sınır ötesi harcamalar, altyapı ve kart kabulü alanlarında yeni nesil çözümler üzerinde çalışacak. Program katılımcıları, tüm teknoloji girişimcilerine açık olan Visa Developer Platform üzerinden Visa API’lerine de erişerek Visa’nın en çok talep gören ürün ve hizmetini geliştirdikleri çözümlere entegre edebilecekler. Visa’nın Türkiye’de fintech ekosistemini zenginleştirmek istediğini belirten Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, “Visa İnovasyon Programı, Türkiye’de ödemeler ekosistemi ve fintech’ler arasında bir köprü kuracak. Amacımız, ortaya çıkacak çözümler ile hem Türkiye’de kartlı ödemeler pazarının büyümesine katkı sağlamak, hem de 200 ülkeye yayılan global ağımız ile fintech’lerin geliştirdikleri yerel çözümleri uluslararası pazarlara ihraç etmelerine destek olmak” dedi.