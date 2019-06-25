Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

0,95 inç’lik minik ekranıyla gelen Galaxy Fit, AMOLED ekranı ile dikkat çekiyor. Galaxy Fit e modelinde ise 0,74 inç’lik bir PMOLED ekran bulunuyor. İçerisinde kalp atış hızı monitörü, ivme ölçer, jiroskop gibi sensörler barındıran Galaxy Fit ile yüzme, bisiklet sürme, koşma, yürüyüş gibi spor faaliyetlerini anlık olarak ölçümleyebilirsiniz. Galaxy Fit, siyah ve gümüş renk seçenekleri ile birlikte 599 TL fiyatla satışa sunulurken, Galaxy Fit e, beyaz ve siyah renk seçenekleri ve 249 TL fiyatla satışa çıkıyor.