Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz ayı sonuna kadar bedava indirilebilecek oyunlar bir kez kütüphaneye eklendiğinde oyuncular söz konusu oyun için bir daha ödeme yapmak zorunda kalmayacak ve Temmuz ayı sonrasında da bu oyunları bedava oynayabilecek.

PES 2019

PES 2019, kayda değer pek çok iyileştirme ve yeni özelliği beraberinde getiriyor. Bu özelliklerden biri hiç şüphesiz gözlemlenebilir yorulma... Bu aktif yorulma özelliği sayesinde oyuncuların performansı direkt olarak size ve maça yansıyor. Yıldız oyuncularınızı maçlarda kullanırken çok daha dikkatli olmanız ve bu özelliğe karşı tetikte olmanız gerekiyor. Ayrıca çalım, şut ve topsuz alanda gerçekleşen yetenekleri de işin içine kattığımızda 11 farklı yetenek de oyuna dahil edilmiş.

HORIZON CHASE TURBO

Out Run, Top Gear ve Rush gibi oyunlardan ilham alan geliştirici Aquaris Game Studio, modern görseller ve klasik bölünmüş ekranda çok oyunculu deneyimle 16 bit döneminin özünü tarzıyla yakalıyor. Tek oyunculu veya 3 arkadaşınızla oynayabileceğiniz oyunda; arabanızla mücadele ederken güneşin batışını izleyebilir, yağmura, karlara, volkanlara ve şiddetli kum fırtınalarına ve daha fazlasına karşı sürebilirsiniz.