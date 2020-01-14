Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Asis CT Genel Müdürü Fatih Gündoğan 13 ülkede akıllı şehir projelere imza attıklarını belirterek, “Kuzey Afrika’dan başlayan, Arap Yarımadası ve Hindistan’ı kapsayan, ardından Çin’e kadar olan bölge bizim hedef pazarımız. Özellikle Hindistan’a odaklanacağız. Hindistan akıllı şehircilik için beş yılda 150 milyar dolar yatırım yapacak. Hindistan’da Mumbai metrosunun teknoloji kısmını üstlendik. Koçi, Amritsar ve İndore olmak üzere dört şehirde bizim cihazlarımız ve yazılımlarımız kullanılıyor. Ulaşım çözümlerimizle Yunanistan’dan Portekiz’e, Pakistan’dan Türkmenistan’a kadar farklı ülkelerde faaliyet gösteriyoruz. Mesela Atina’da metroda kullanılan cihazlar bizim. Sofya’da tren, otobüs ve metro olmak üzere üç farklı grupta araç sistem entegrasyonu projesi var” dedi.

Mobil kamera sistemleri, yolcu sayma sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri, dijital bilgilendirme sistemleri, otopark yönetimi otomasyonu ile akıllı bisiklet ve scooter alanlarında teknolojiler geliştiren Asis CT, Türkiye’de ise elektronik ücret toplama sistemlerinde yüzde 40’lık pazar payına sahip. 17’si büyükşehir olmak üzere 65 noktada hizmet verdiklerini dile getiren Gündoğan, “Akıllı kartlarımız yurt içi ve yurt dışında toplam 21.500 araçta kullanılıyor. 16 milyon kart ve 6 milyar işlem adedine ulaştık. Türkiye’de ilk defa Şanlıurfa’da toplu ulaşımda NFC kullanımını sağladık. Samsun’da gerçekleştirdiğimiz Toplu Ulaşımda Bonus Trink Kredi Kartı Entegrasyonu projemiz ise Avrupa çapında bir ilkti. Kilis Belediyesi’nde akıllı bisiklet sistemlerimiz kullanılacak” diye konuştu.