Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - Dünyada, dördüncü sanayi devrimi ile birlikte “dijital çağa” girdi. Bu yeni çağın temelinde ise kod ve algoritmalar yer alıyor. Gündelik yaşantımızda kullandığımız işletim sistemleri, mobil uygulamalar, internet tarayıcıları, internet siteleri ile yapay zeka, kişisel asistanlar ve görüntü işleme teknolojilerine kadar bir çok yazılım yüz binlerce koddan meydana geliyor. Öyle ki küçük ölçekli bir mobil uygulamada ortalama 1.000-50.000 arasında kod bulunurken orta ölçekli bir program için 50 bin-500 bin arasında kod yazılması gerekiyor. Yazılımcılar için uzun zaman gerektiren kodlama faaliyetleri şirketler için de büyük bir maliyete dönüşüyor. Ankaralı genç girişimciler Yusuf Demir ve Alper Duysak geliştirdikleri yazılımla yeni bir dönemi başlatıyor. Zontroy Code Generator adı verilen yazılım kendi kendine kodlama yaparak bilgisayar mühendislerini binlerce kod yazmaktan kurtarıyor. Destek için TÜBİTAK’a başvuru yapan girişimciler yerli Oracle olma yolunda ilerliyor.



KENDİ FACEBOOK’UNUZU YAZABİLECEKSİNİZ

Zontroy’un insanlar için teknoloji üreten bir yazılım olduğunu ifade eden Yusuf Demir “Ülkemizden çıkan Insider, İyzico, Yemeksepeti, Peak Games gibi pek çok başarılı teknoloji girişimi var. Ancak bunların hedef kitlesi ya kurumsal müşteriler ya da son kullanıcılar. Zontroy ise hem bireysel hem de kurumsal olarak teknoloji geliştiren herkesi hedef kitlesi olarak kabul eden ve teknoloji geliştirme süreçlerinde verimliliği arttırma gayesi taşıyan, global vizyona sahip bir girişim. Belki Zontroy bir Facebook olmayacak ancak bir sonraki Facebook’u geliştirecek olanlar, Zontroy teknolojilerini kullanmak isteyebilirler” dedi.



MALİYETLERİ YÜZDE 50 DÜŞÜRÜYOR

Zontroy Code Generator’ın işletme ve yazılımcılara yüzde 10-yüzde 50 arasında maliyet ve zamandan tasarruf ettirdiğini belirten Alper Duysak da “Aslında Zontroy, kaynak kod yazma sürecini kısaltan bir yazılım geliştirme aracı. Kod yazan kişilerin manuel olarak yazmak zorunda olduğu pek çok kodun otomatik olarak oluşturulmasını sağlıyor. Java, Javascript, C#, Python, Pascal, Ruby, XML, JSON, SQL ve diğer bütün programlama dillerini destekliyor. Böylece 40 kişilik bir ekibin yazdığı programı 20 kişi ile bitirmek mümkün. Ya da 40 milyon liralık bir programı 20 milyon lira ile tamamlayabilirsiniz. Zontroy ile yazılım geliştirmede temel araçlardan bir tanesi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Sıfırdan mobil uygulama yapın

Kurulumu ve kullanması çok kolay olan Zontroy Code Generator ile küçük ve basit uygulamaları yüzde 100 yapmak mümkün. Programla hata payı neredeyse sıfırlanırken tekrar eden işlerin önüne geçiliyor. Ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki sürümü mevcut olan yazılım devam eden projelerde de kullanılabiliyor.