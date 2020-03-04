Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raporda sektörü en fazla etkileyen ekonomik faktörler, sektörün ekonomiye olan katkısını ele alınırken mobil iletişim sektörünün sorunlarına yönelik çözüm önerileri de sıralandı. İşte raporta yer alan çarpıcı başlıklar:

¥ Mobil iletişim sektörü 170 bin doğrudan, 800 bin dolaylı istihdam sağlıyor.

¥ 2015 yılında 3,1 milyar dolar, 2016 yılında 3,05 milyar dolar, 2017 yılında 2,8 milyar dolar, 2018 yılında 1,9 milyar dolar ve 2019 yılında ise 1,8 milyar dolar ithalat yapıldı.

¥ Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 98’i cep telefonu kullanırken, bunların yüzde 77’si akıllı telefon kullanıyor. Masaüstü bilgisayar veya laptop kullananların oranı yüzde 48 iken, tablet kullananların oranı ise yüzde 25 olarak sıralanıyor. Giyilebilir teknoloji ürünleri kullananların oranı ise yüzde 9.

¥ Türkiye’de nüfusun yüzde 67‘sine tekabül eden 54 milyon internet kullanıcısının yüzde 36’sı masaüstü bilgisayar veya laptoplarından, yüzde 62’si cep telefonundan, 3‘ü ise tabletlerinden internete bağlanıyor.

¥ İnternete bağlı kalma süresi 7 saat 9 dakika olurken, sosyal medyadaki süre 2 saat 48 dakika oldu. Tv izleme oranı ise 2 saat 44 dakika ile mobilin gerisinde kaldı.