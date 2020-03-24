Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Koronavirüs ile birlikte bir çok firma evden çalışmaya yöneldi. Özellikle perakende ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların, dijital iş yeri platformlarına ve bu yöndeki hizmetlere olan talepler yüzde 70 oranında artış gösterdi. Bu süreçte mobil uygulamalar iletişim ve haberleşme konusunda hızlı ve pratik çözümler sunarken, bilişim şirketleri bulut bilişim alt yapısını kullanarak ofis programlarını eve taşıyor.

Skype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, firmaların en büyük yardımcısı hâline geldi. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını sağlayan Teams ile birebir görüntülü konuşmalar, ekip katılımlı video konferanslar ve 10.000 kişinin bağlanabildiği canlı etkinlikler yapılabiliyor.

Teams, eğitim kurumları için uzaktan eğitim araçları da sunuyor. Windows Sanal Masaüstü ise iş bilgisayarındaki masaüstünün, iş dosyalarının ve uygulamaların birkaç dakika içinde bulut üzerinden dağıtılıp farklı cihazlarda güvenle kullanılabilmesini sağlıyor.

Yeni eklenen özelliklerle daha da geliştirilen Teams, videoda el kaldırma hareketlerini algılıyor ve söz isteyen çalışanlar kendilerini daha rahat ifade edebiliyor. Devam eden görüşmelerde ise ayrı bir pencerede sohbet etmeye imkân tanıyor. Ayrıca internet bağlantısı olmasa bile sohbet mesajlarının okunmasına ve cevaplanmasına imkân veriyor. Doktorları da unutmayan Microsoft, rezervasyonlar ile doktor muayenelerinin zamanlamasını yaparak randevu almayı kolaylaştırıyor.

Microsoft olarak ekiplerin evden ya da uzaktan çalışmasını destekleyen birçok platform sunduklarını belirten Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel “Office 365’in içinde, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Microsoft Teams ve Yammer gibi iş verimliliğini artıran uygulamalarımız var. Bulut özelliği sayesinde bu uygulamalara her yerden ve her cihazdan kesintisiz erişim sağlanabiliyor” dedi.

İşte evde işinizi kolaylaştıracak dijital hizmet ve çözümlerden bazıları:

¥ Skype: Çalışan sayısı 20’ye kadar olan küçük işletmeler için uygun bir araç. Skype’nin kurumsal çözümü ise çevrimiçi toplantılara 250’ye kadar katılımcı eklemenize imkân tanıyor.

¥ BiP: BiP, telekonferans yoluyla 10 kişinin aynı anda BiP’ten HD kalitesinde görüntülü konuşma yapılabilmesine imkân sağlıyor.

¥ Cisco Jabber: Cisco Jabber yazılımı, anında mesajlaşma, masaüstü paylaşımı ve konferans imkânı sunuyor.

¥ TeamViewer: Ekran paylaşımı ve uzaktan sunucu yönetimi gibi özellikleriyle tam bir kurtarıcı.

¥ SendGB: Maysı ayı itibarıyla 1 TB depolama alnı sunmaya hazırlanan SendGB, tek seferde 20 GB’ye kadar dosya paylaşımı, aynı anda 50 kişiye e-Mail ile dosya transferi, link üzerinden sınırsız kişiyle dosya paylaşımı sunuyor.

VR İLE UZAKTAN MÜDAHALE

Veri merkezleri için bugüne kadar 2 milyar TL’lik yatırım yapan Turkcell, şirketlere ve kamu kurumlarına bulut ve veri merkezi hizmetleriyle tamamen kendi kendilerine ve uzaktan yönetebildikleri çözümler sunuyor. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin de aralarında olduğu 1600’e yakın kuruma sunduğu uzaktan yönetilebilen bulut ve veri merkezi hizmetinin yanı sıra Turkcell, olağan dışı durumlarda da artırılmış gerçeklik teknolojisiyle uzaktan müdahale imkânı tanıyor.

Turkcell’in akıllı çağrı merkezi hizmetiyle de şirketler çağrı hizmetlerini tek noktadan yönetebiliyor.

Wİ-Fİ SEÇİMİ ÖNEMLİ

Uzaktan çalışma ile Wi-Fi’de daha önem kazanıyor. Bu dönemde kesintisiz, güvenilir internet erişimi iyi bir Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç olduğunu belirten Keenetic Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Vefa Tarhan, “Ofis ortamında yapılabilen tüm uygulamaları, Keenetic çözümleriyle uzaktan güvenli olarak çalıştırmak mümkün. Keenetic’in gerek yazılımı gerekse bulut temelli DNS yapısıyla modem arkasındaki tüm cihazlara erişimler kullanıcı bazlı tanımlanabilir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde ofise eklenen veya yeni konacak Keenetic modem ya da routerlar ile bulut temelli bir sanal domain oluşturulup, dışarıdaki izin verilen tüm mobil akıllı telefon veya diz üstü bilgisayarlardan, diğer ofislerden PPTP,t Open VPN, IP Sec L2TP, SSTP VPN ile güvenle erişilebilir” dedi.

İMZALAR E-GÜVEN'DEN

E-GÜVEN, evden çalışmayı desteklemek üzere imza sürelerini dijitale taşıyan Letsign platformunu nisan sonuna kadar ücretsiz sunacak. LetSign, karşılıklı imza veya onay gerektiren dokümanların tek bir platform üzerinden paylaşılmasını, dağıtılmasını, hedef sistemlere aktarımını sağlıyor. LetSign, dokümanlar üzerinde karşılıklı yorum yapılmasına da izin veriyor. Doküman üzerinde çalışan firmalar veya kişiler LetsChat özelliği sayesinde görüşlerini dijital ortamda birbirlerine aktarabiliyor. LetAssistant ise iş akış dosyalarınızı takip ediyor, hatırlatmaları yapıyor ve kullanıcıya süreç raporu sunuyor.

SİBER SALDIRILARA DİKKAT

Uzaktan çalışma modeli kurumların sistemlerini de siber saldırılara açık hâle getiriyor. Bu konuda Innovera şu tavsiyelerde bulunuyor:

¥ Şirket ağına uzaktan bağlantının VPN gibi güvenli iletişim kanalları üzerinden yapılmasını sağlayın.

¥ Uzaktan erişim yapacak kişilerin gereksiz erişim yetkilerini sınırlandırmalı.

¥ Uzaktan erişim bağlantılarında sadece kullanıcı adı ve parola doğrulaması yeterli değildir. Bunun yanında, OTP (tek kullanımlık parola), biyometrik kimlik doğrulama, akıllı kart, cep telefonu 2FA gibi iki faktörlü kimlik doğrulaması yapılmalı.

¥ Uzak bağlantı için kullanılacak parolaların en az 12 haneli olmalı ve büyük-küçük harf, rakam ve özel karakterlerden oluşmalı.

¥ Kurumlar, VPN lisans sayılarının, VPN hattının azami kapasitesi gözden geçirerek, gerekiyorsa geliştirmeler yapmalı.

¥ Uzaktan çalışan cihazların güvenlik kontrolü mutlaka yapılmalı.

¥ Koronavirüsle ilgili olabilecek bir bilgilendirme sanılan e-posta ile gelen ekte ya da e-posta içeriğindeki bağlantıdaki dosyalar çalıştırıldığında, zararlı yazılımlar ağa giriş yapma yolunu bulmuş olacaktır. Bir bilgisayardan diğerine sıçrayarak ağın her noktasından veri toplayabilecek hâle gelebilirler. Bu sebeple hem çalışanlara hem de kurumsal verilere zarar gelmemesi için çalışanlara “oltalama e-postaları”, “güvenlik yamaları” ve “güvenli veri paylaşımı” konularında temel siber güvenlik farkındalık eğitimi verilmeli.

¥ Verilerin, çalınma ve kaybolma gibi durumlarda şifrelenerek depolanmasını sağlayacak yazılımlar ve uzaktan veri silebilen yazılımlar tercih edilmeli.

10 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Yılda yaklaşık yüzde 15 büyüme oranı ile gelişmesi öngörülen sanal etkinlik pazarı Covid-19 salgınından sonra zirve yaptı. Video konferans, sanal toplantı ve sanal etkinliğin bir arada olduğu uygulama pazarının 2020’de 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

OFFICE'TE İNDİRİM VAR

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, koronavirüs salgını süresince Office 365 E1 lisansının sivil toplum kuruluşlarına uzaktan çalışma için ücretsiz sağlanacağını ve Microsoft Teams’in ücretsiz kullanılabileceğini duyurdu.