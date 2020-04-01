Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’nin önde gelen sistem entegrasyon ve saha hizmetleri şirketi Teknoser, 800’e yakın çalışanı ile sahada kesintisiz hizmet veriyor. Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan “Şu an interneti bu kadar rahat kullanabiliyorsak, POS makineleri kusursuz bir şekilde çalışmaya devam ediyorsa, sağlık sistemindeki dijital sistemler aksamıyorsa bunun arkasında görünmez kahramanlar var. Bu sistemlerin altyapısını sağlayan 800’ü aşkın çalışanımızın yalnızca yüzde 10’u evden çalışıyor. Geriye kalan tüm ekiplerimiz, dijital sistemlerin doğru çalışması için sahada büyük gayret gösteriyor” dedi. Bu süreçte yerli ve millî teknolojilerin öneminin bir daha ortaya çıktığını belirten İnan “Salgınla birlikte üretim, lojistik ve dağıtım konularında birçok sektörde sıkıntılar yaşanması bekleniyor. Başta Çin olmak üzere birçok ülkede üretim neredeyse durma noktasına geldi. Üretim yapılsa bile üretilen ürünlerin taşınması, gümrükten geçirilmesi de büyük sorunlar oluşturuyor. İşte bu noktada yerli ve millî teknolojilerin önemi net bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz bu alandaki boşluğu yüzde 100 yerli ve millî bir şirket olarak doldurmak için her gün kendimizi daha fazla geliştiriyor ve daha çok yatırım yapıyoruz” diye konuştu.