Süper Lig ekibi Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü belirledi. Eski hocası Marius Sumudica'yı göreve getireceği konuşulan kırmızı-siyahlılar, sürpriz bir isimde karar kıldı. Burak Yılmaz, 13 Nisan'da Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maç sonrası istifa etmişti.

Burak Yılmaz'ın TFF ve MHK'yı hedef alan sert sözlerle istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Gaziantep FK, 45 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı.

MIREL RADOI SÜRPRİZİ

beIN Sports'un haberine göre; kırmızı-siyahlı takımın yeni hocası Radoi, bu gece Gaziantep'te olacak. Eski futbolcu olan Radoi, 2015'te emekli olmuştu.

Mart ayında FCSB'nin başına geçen, Radoi, Rumen temsilcisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Radoi, kariyerinde FCSB dışında Romanya U21 Milli Takımı, Romanya, Craiova, Al-Tai, Al Bataeh ve Al-Jazira gibi kulüplerde çalıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası