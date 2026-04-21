Gaziantep FK yeni hocasını buldu: Sumudica beklenirken sürpriz isim
Süper Lig ekibi Gaziantep FK, yeni teknik direktörünü belirledi. Eski hocası Marius Sumudica'yı göreve getireceği konuşulan kırmızı-siyahlılar, sürpriz bir isimde karar kıldı. Burak Yılmaz, 13 Nisan'da Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maç sonrası istifa etmişti.
Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Gaziantep FK, Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı.
- Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın istifasından somra yeni teknik direktörünü buldu.
- Mirel Radoi'nin, bu gece Gaziantep'te olması bekleniyor.
- Mart ayında FCSB'nin başına geçen Radoi, kariyerinde FCSB dışında Romanya U21 Milli Takımı, Romanya, Craiova, Al-Tai, Al Bataeh ve Al-Jazira gibi kulüplerde çalıştı.
Burak Yılmaz'ın TFF ve MHK'yı hedef alan sert sözlerle istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlayan Gaziantep FK, 45 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Mirel Radoi ile prensip anlaşmasına vardı.
MIREL RADOI SÜRPRİZİ
beIN Sports'un haberine göre; kırmızı-siyahlı takımın yeni hocası Radoi, bu gece Gaziantep'te olacak. Eski futbolcu olan Radoi, 2015'te emekli olmuştu.
Mart ayında FCSB'nin başına geçen, Radoi, Rumen temsilcisi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı. Radoi, kariyerinde FCSB dışında Romanya U21 Milli Takımı, Romanya, Craiova, Al-Tai, Al Bataeh ve Al-Jazira gibi kulüplerde çalıştı.
