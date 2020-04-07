Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Gelişen siber saldırılar ile gündelik hayata giren IoT cihazların yanı sıra, kritik altyapılarımızda kullandığımız endüstriyel kontrol sistemleri de tehlikeden nasibini alıyor. Sosyal mühendislik ve oltalama saldırıları ise insan faktörünün giderek önem kazandığı siber güvenlik alanında 2020’de etkili olmaya devam edecek. Zayıf parolalar ve yamalanmamış yazılımlar ise önemini hiç kaybetmeden siber güvenlik gündeminde yer almaya devam edecek.

Siber güvenlik saldırılarının tüm dünya genelinde verdiği yıllık zararın 3 trilyon dolara ulaştığını belirten Innovera Yönetici Ortağı Murat Tora “Dünyada günde ortalama 1,5 milyon siber güvenlik saldırısı yapılıyor. Büyük kurumlarda bunun günlük 300 ile 1500 arasında değişiyor. Kurumlardaki veri sızıntılarının yüzde 40’ı çalışanların hatalarından kaynaklanıyor. En büyük saldırı vektörü olarak görülen insanlar, en çok e-Posta ve sosyal medya kanalları üzerinden hedef alınıyor. Şirketlerin ve kurumların çalışanlarının tamamına temel siber güvenlik eğitimleri vermesi ve bu tehditlere karşı gerekli tedbirleri alması çok kritik” dedi.

Akıllı binalar ve akıllı şehirler ile birlikte artan IoT kullanımı ve bu cihazlardaki zaafların siber saldırılara davetiye çıkardığını ifade eden Tora “2018’de dünyada 7 milyar cihaz varken bu sayının 2020’de 35 milyara çıkması bekleniyor. Biz siber savunma tarafında makine öğrenimi ve yapay zekâ destekli teknolojiler kullanmaya başlarken, saldırganların da benzer şekilde bu teknolojileri etkin şekilde kullandığını gözlüyoruz. Gelinen noktada saldırıları tespit etmek maalesef yeterli değil, saldırılara cevap verebilecek otomasyon teknolojilerinin kullanımı kaçınılmaz” diye konuştu.