Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Tüketicilerin ihtiyaçlarından yola çıkan SoftwareAG, IoT platformu Cumulocity ile alıcıları, ürünleri, hizmetleri ve mağazaları birleştirerek operasyonel maliyet avantajı sunuyor. Cumulocity’nin gelecekteki talebin öngörülmesini ve tedarik zinciri içerisinde ürünün tüm yolculuğunu takip ettiğini belirten SoftwareAG Türkiye ve Katar Satış Öncesi Müdürü İhsan Deniz Pazarcıoğlu “Perakendecilere gerçek zamanlı müşteri içgörüleri sağlayarak kişiselleştirilmiş promosyonlar, üstün bir müşteri deneyimi, tedarikçi ve dağıtım kanallarındaki bilgilerle mağaza raflarındaki stokları birleştiren ‘Akıllı mağazalar’ ortaya çıkartmalarına yardımcı oluyoruz” dedi.