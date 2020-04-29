Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Vodafone Vakfı'nın yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Habitat Derneği işbirliğiyle düzenlediği online ideathon'da sonuçlar belli oldu. Yarını Kodlayanlar Online Covideathon adı altında 14-17 yaş arası lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen etkinlikte birinciliği, Yeni Nesil Otonom Dezenfeksiyon Robotu projesiyle İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Zehra Betül Tekin ve Damla Korkmaz'ın oluşturduğu InovaTeam takımı kazanırken, Covcam projesiyle Özel Enka Teknik Okulları 11'inci sınıf öğrencileri Dilay Dal ve Dilan Deniz Uçar'ın oluşturduğu Covcam takımı ikinci ve COVID RH projesiyle Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Ceyda Özdemir ve Özge Yılmaz'ın oluşturduğu The Optimizers takımı üçüncü oldu.

Türkiye ve KKTC'den 129 takım ve 339 gencin katıldığı online ideathon'da dereceye girenlere toplam 17 bin TL değerinde teknoloji çeki dağıtıldı. Bununla birlikte, projeleri hayata geçirmek için fizibilite çalışmalarına da başlandı.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ‘iyilik için teknoloji' vizyonumuzla teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanıyoruz. Bu doğrultuda, lise öğrencilerine yönelik bir online ideathon düzenledik. Öğrencilerimizden, virüs salgınının halk üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri minimuma indirecek bir teknolojik fikir geliştirmelerini istedik. Amacımız, salgınla ilgili farkındalık oluşturmak ve uygulnabilir bir fikri hayata geçirmekti. Şu anda da ideathon'a katılan projeleri hayata geçirmek için fizibilite çalışmaları yapıyoruz. Etkinliğimize katılan tüm gençlere teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı kutluyoruz." dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: "Koronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasından kısa süre sonra kurum olarak bu döneme hızlıca adapte olduk ve tüm çalışmalarımızı online platformlara taşıdık. Ülkece zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde bu salgın karşında bir sivil toplum örgütü olarak aksiyon almanın zorunluluğunu hissederek, çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz Yarını Kodlayanlar projesi bünyesinde bir ideathon gerçekleştirdik. Yarını Kodlayanlar Online Covideathon ile gençlerimizin Covid-19 kaynaklı oluşan sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik teknolojiyi kullanarak geliştirdikleri projeleri sergileyecekleri bir platform ve konu özelinde farkındalık oluşturmayı amaçladık. Jürisinde de yer aldığım bu ideathon'a katılan ve dereceye giren tüm takımlarımızı ve gençlerimizi kutluyor ve tebrik ediyorum."

Gençlerden yenilikçi fikirler

Yapılan bilgilendirmede; Yarını Kodlayanlar Online Covideathon'da katılımcılardan virüs salgınının halk üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri minimuma indirecek bir teknolojik fikir geliştirmeleri istendi. Gençlerin 2-4 kişilik takımlar halinde yer aldıkları ideathon'da, katılımcılara online mentorluk sunuldu. Ön değerlendirme sonucu finale kalan 10 takım bir telekonferansta projelerini jüriye sundu. Yapılan puanlamanın ardından ilk 3'e giren takımlar belirlendi.

Yarını Kodlayanlar Online Covideathon'da birinci olan Yeni Nesil Otonom Dezenfeksiyon Robotu projesi, bölgeyi ultraviyole ışınla dezenfekte etmeyi hedeflerken; ikinci olan Covcam projesi, koronavirüsün tespiti için kullanılabilecek bir uygulama; üçüncülüğü alan COVID RH projesi ise koronavirüse karşı uygulanan plazma tedavisinin doğru kişiye yönlendirilmesini sağlayan bir uygulamadan oluşuyor.