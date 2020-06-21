Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nova, ofise girişten itibaren yönetimi ele alıyor. Herkesin dokunduğu kapı koluna, klima için kumandaya ya da aydınlatma için düğmeye dokunmak gerek kalmıyor. Tüm bunlar cep telefonu ya da bilgisayar ekranından tek tuşla yapılabiliyor. Isı algılayıcıları sayesinde temassız ateş ölçümü yapılırken, ofiste ateşi yükselen kişinin ofisin hangi bölgelerinde dolaştığı, kimlere temas ettiği belirleniyor. Böylece sistem tüm ofisin kapatılması yerine yalnızca belli kişilerin karantinaya alınmasını sağlıyor.



FİZİKİ ODALARIN 'ZOOM'UNU KURDU

Nova, toplantı odalarına yerleştirilen tak çalıştır özelliğine sahip dijital panolar sayesinde de odaların rezervasyonunu sosyal mesafe kurallarına göre düzenliyor. Gün içerisindeki toplantı takvimi bu panolara yansıtılırken, yöneticiler toplantıya kim gireceğine karar verebiliyor. Bulut platform üzerinden yönetilen dijital pano tek şarj ile üç ay boyunca kullanılabiliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle çoğu kurumun evden çalışmaya geçmesiyle dijital iş yeri platformlarına olan talebin üç günde yüzde 70 arttığını dile getiren Peakup CEO'su Ahmet Toprakçı “Pandemi sürecini dijitalleşme ile paralel yürütmek isteyen işletmelerin, Peakup tarafından verilen değişim yönetimi hizmetine olan ilgisi aylık bazda 15 kata kadar yükseldi. Nova'yı dünyaya da ihraç etmek istiyoruz” dedi.